Вееры и перетоки: високосный год абхазской энергетики

25 ноября Министерство экономики Абхазии сообщило о том, что российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в республику с 1 декабря 2020 года.

Уходящий год оказался непростым для абхазской энергосистемы, к уже существовавшим сложностям в отрасли, таким как изношенность инфраструктуры, низкая собираемость платежей, прибавилась деятельность ферм по добыче криптовалют. Подробнее о том, с какими сложностями столкнулась отрасль с начала 2020 года, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Как начинался год

Веерные отключения электроэнергии в Абхазии вводят практически ежегодно, и до последнего времени основной причиной было падение уровня воды в Джварском водохранилище, которое обеспечивает работу ИнгурГЭС. Очередной кризис произошел в начале года, первые веерные отключения электроэнергии прошли 23 января, а уже с 27 числа они были введены во всех районах Абхазии два раза в день по два часа.

Уровень Джварского водохранилища опустился до критических показателей 445,78 метра. До полной остановки ИнгурГЭС оставалось только 25 метров, при этом уровень воды ежедневно опускался на один метр.

Перед вводом ограничений 22 января в республику приехали российские специалисты, которые побывали на плотине ИнгурГЭС. Затем в Министерстве экономики прошло рабочее совещание по вопросам социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией. На встрече, в частности, обсуждался вопрос перетока электроэнергии в республику.

29 января исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба провел переговоры по телефону с министром энергетики России Александром Новаком по вопросам поставок электроэнергии в Абхазию.

Веерные отключения электричества продолжались недолго, уже с 1 февраля республика стала получать электричество из России. Позже экс-министр экономики Адгур Ардзинба отмечал, что переток электроэнергии из России в Абхазию будет осуществляться до тех пор, пока ИнгурГЭС не перейдет на нормальный режим работы. Переток из России происходил до 24 марта, сообщалось, что за этот период Абхазия получила 198,3 миллиона киловатт-часов.

Очередной приезд делегации из России, по договоренности с министром энергетики Александром Новаком, для изучения технического состояния энергетической системы республики состоялся в августе. Затем министр экономики Абхазии Кристина Озган и генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа провели рабочее совещание с делегацией.

Один из ключевых вопросов, который подняли на встрече, - возможность поставки электроэнергии из России в Абхазию в период осенне-зимнего максимума потребления, а также обеспечение Абхазии электроэнергией на период остановки ИнгурГЭС для проведения ремонтных работ в 2021 году.

Президент о проблеме

Выступая на пресс-конференции 17 ноября, президент Абхазии Аслан Бжания отмечал, что Российская Федерация окажет помощь Абхазии на время проведения ремонтных работ на ИнгурГЭС.

"Весной следующего года станция ИнгурГЭС остановится на ремонт на несколько месяцев, нам нужна электроэнергия, и у нас нет других возможностей, кроме как помощь с российской стороны. Стоимость электроэнергии, исходя из потребления, составит более чем полтора миллиарда рублей. В итоге помощь составит более двух миллиардов рублей за долги, которые уже накопились, и до мая будущего года. Владимир Путин обещал помочь и дал соответствующее поручение", - отметил глава государства.

Он также сообщил, что Абхазия имеет долги перед Российской Федерацией за предоставление электроэнергии в размере 600 миллионов рублей.

"За январь, февраль и март этого года мы задолжали России около 600 миллионов рублей, мы не можем им оплатить, так как нет денег. Тот объем электроэнергии, который мы должны получать с ИнгурГЭС, нами уже выбран в октябре, сейчас мы выбираем электроэнергию сверх установленных договоренностей", - сказал он.

Ранее министр экономики Кристина Озган отмечала, что российская сторона определила оператора и предложила техническую схему поставок, которая позволит обеспечить республику электроэнергией на весь период ремонтных работ.

Энергетика и майнинг

Еще в августе руководитель "Черноморэнерго" Михаил Логуа в интервью говорил о возможности осуществления перетока из России в связи с большими нагрузками на электросети.

"Существуют очень серьезные нагрузки на сети, которых раньше не было. По прогнозам наших специалистов, стечение целого ряда обстоятельств может привести к тому, что уже к ноябрю мы используем те 40 процентов вырабатываемой ИнгурГЭС электроэнергии, которую потребляет Абхазия (60 процентов потребляет Грузия)", - заметил Логуа.

О том, что российская сторона подтвердила техническую возможность организовать переток электроэнергии в республику с 1 декабря 2020 года сообщило Министерство экономики Абхазии 25 ноября.

В сентябре Кабинет министров Абхазии принял постановление о регулировании майнинга криптовалют. Решение было направлено на то, чтобы вывести из тени этот вид деятельности, с тем, чтобы энергетическая система и предприниматели получали выгоду. Людям, занимающимся майнингом, предложили работать легально, они должны были зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или юридических лиц и до 7 ноября получить выписку из реестра в Минэкономики.

Однако, легализовать свой бизнес захотели далеко не все, выступая на парламентских слушаниях 18 ноября, глава "Черноморэнерго" сообщил, что только около 20 процентов майнеров изъявили желание работать легально.

Нагрузка на сети при этом увеличилась с момента разрешения деятельности по добыче криптовалют, к этому прибавилась ветхость системы и сезонные нагрузки, что в совокупности привело 12 ноября к аварии на воздушной линии в селе Ачгуара. В результате без электричества на несколько часов осталась вся страна, и был запрошен переток электричества из России.

15 ноября в республике стало действовать веерное отключение электричества шесть часов в сутки. После веерные отключение сократили, сначала до четырех часов в сутки, затем до двух, это стало возможным в результате работы "Черноморэнерго", которое ежедневно проводит рейды и отключает незаконно работающие майнинговые фермы. Только за первые десять дней удалось отключить 98 майнинговых ферм и высвободить более 46 мегаватт электроэнергии.

Кабмин принял решение приостановить работу криптоферм, которые вошли в реестр Минэкономики до улучшения ситуации в энергетике, а Парламент страны предложил запретить майнинг до окончания работ в ИнгурГЭС, которые пройдут весной 2021 года.

Гендиректор предприятия Михаил Логуа заявил, что реальный объем проблемы значительно больше, чем он предполагался изначально, и этот объем накапливался годами.

Читайте также: