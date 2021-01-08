Озган назвала приблизительные сроки ремонта ВЛ Ачгуара

СУХУМ, 8 янв - Sputnik, Илана Миквабия. Все ремонтные работы на высоковольтной линии Ачгуара должны быть завершены к 1 мая, заявила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган во время инспекционной поездки на ВЛ в пятницу 8 января.

По словам Озган, сроки на реконструкцию ВЛ "Ачгуара" стоят с января по май, за это время нужно определить источники финансирования, решить технические вопросы, которые будут ложиться в основу проектно-сметной документации и график выполнения работ.

"Есть два проекта, есть две сметы, которые были сформированы за последние несколько лет, одна составляет в стоимостном плане порядка 97 миллионов рублей, там речь шла о замене провода, грозозащите и частичном укреплении. И есть проект дороже, порядка 190 миллионов, там, конечно, предусматривалась реконструкция большинства опор, замены провода и грозозащиты",- сказала она.

Такого удобного случая с технической точки зрения для ремонта Ачгуары может и не быть, подчеркнула глава Минэка.

"Мы смогли убедиться, что пока мы в правильном направлении движемся, на следующей неделе планируем провести уже соответствующее совещание по данному вопросу, чтобы специалисты и технические службы "Черноморэнерго" подготовили свои предложения и мы могли принять комплексное решение и рекомендовать правительству дальше определять источники финансирования, то есть нам надо понять, эта стоимость будет порядка 190-200 миллионов или все-таки порядка 100 миллионов рубле", - сказала Озган.

Вопрос финансирования ремонта ВЛ Ачгуара обсуждался на заседании Парламента 30 декабря. При рассмотрении проекта бюджета на 2021 год, председатель комитета по бюджету Натали Смыр предложила внести в документ поправки, одна из которых - выделение средств на ремонт электролинии Ачгуара.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, выступавшая за принятие проекта бюджета без внесения поправок, отметила, что средства на ремонт ВЛ планируется изыскивать в рамках Инвестпрограммы, но из-за этого какие-то направления будут лишены финансирования. По ее словам, если средства не получится выделить из Инвестпрограммы, то часть будет взята из бюджета.

Проект бюджета на 2021 год был отклонен депутатами и направлен на доработку в комитет Парламента по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

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