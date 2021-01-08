Проезд на Рицу будет закрыт для транспорта без зимних шин

Ограничения будут действовать до специального распоряжения Министерства внутренних дел Абхазии.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Проезд на Рицинском направлении будет ограничен для автомобилей, не оборудованных зимними шинами, с 9 января, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Движение транспорта без зимних шин будет ограничено для обеспечения дорожной безопасности на сложных участках Рицинской трассы и на территории реликтового национального парка.

Отмечается, что на этих участках дороги при низких температурах образуется гололед.

Вечером 8 января на участке автотрассы, ведущей на дачу Сталина, с управлением не справился водитель автомобиля "Honda". Машина упала в озеро Рица. Погиб один человек. Троим пассажирам удалось выбраться из тонущего автомобиля.

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