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Ремонт на ВЛ "Псоу 220" завершен, электроснабжение в Абхазии восстановлено

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210109/1031590537/Elektrosnabzhenie-na-vsey-territorii-Abkhazii-vosstanovleno.html

Место повреждения на ВЛ "Псоу 220" находилось в горах Гагрского района, в труднодоступном месте.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Ремонтные работы на воздушной линии "Псоу 220" завершены, электроснабжение в стране восстановлено, сообщает РУП "Черноморэнерго".

© Sputnik / Томас Тхайцук
Ремонтные бригады приступили к ликвидации аварии на ВЛ "Псоу 220"

Авария на ВЛ "Псоу 220" произошла утром в субботу 9 января из-за разгоревшихся в Гагрском районе лесных пожаров. В результате отключения воздушной линии без света оставалась значительная часть территории Абхазии от Сухума до Псоу.

Место повреждения на ВЛ "Псоу 220" находилось в труднодоступной для подъезда техники горной местности. Электрики дошли до места пешком и устранили последствия аварии, после чего линия вновь стала готова к приему электроэнергии.


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