Ремонт на ВЛ "Псоу 220" завершен, электроснабжение в Абхазии восстановлено

Место повреждения на ВЛ "Псоу 220" находилось в горах Гагрского района, в труднодоступном месте.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Ремонтные работы на воздушной линии "Псоу 220" завершены, электроснабжение в стране восстановлено, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Авария на ВЛ "Псоу 220" произошла утром в субботу 9 января из-за разгоревшихся в Гагрском районе лесных пожаров. В результате отключения воздушной линии без света оставалась значительная часть территории Абхазии от Сухума до Псоу.

Место повреждения на ВЛ "Псоу 220" находилось в труднодоступной для подъезда техники горной местности. Электрики дошли до места пешком и устранили последствия аварии, после чего линия вновь стала готова к приему электроэнергии.