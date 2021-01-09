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Значительная часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ВЛ "Псоу 220"

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (285)
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Sputnik Абхазия
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Воздушная линия "Псоу 220" питает электроэнергией Сухум и всю западную часть Абхазии до Псоу.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Значительная часть территории Абхазии осталась без подачи электроэнергии из-за аварии на воздушной линии "Псоу 220", сообщает РУП "Черноморэнерго". Авария предположительно произошла из-за лесных пожаров.

"В 07:04 произошло аварийное отключение ВЛ "Псоу 220". Предположительно из-за пожаров в лесном массиве в Гагрском районе", - отмечается в сообщении.

Пожары в Гагрском районе Абхазии разгорелись 4 января на дальних отрогах и спустя двое суток приблизились к республиканской трассе. Спасатели МЧС и местные жители не дают огню перекинуться на жилые строения, но полностью потушить очаги пожара все еще не удалось.

Для ликвидации энергоаварии на ВЛ "Псоу 220" задействованы все соответствующие службы РУП "Черноморэнерго".

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (285)

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