Лесополоса загорелась в селе Нижняя Эшера Сухумского района

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Лесополоса загорелась в Сухумском районе днем в субботу 9 января, рассказал корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

Он также добавил, что на месте происшествия работают два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда Сухума. Общая площадь возгорания пока не уточняется.

В Сухуме ощущается задымленность.

© Sputnik / Леон Адлейба Задымленность в городе Сухум

Уже несколько недель МЧС республики борется с огнем в разных районах республики. Ситуация находится под личным контролем главы государства Аслана Бжания.

Наиболее серьезная ситуация с пожарами, по данным на вечер 9 января, сложилась в Гагрском районе, где накануне пламя дошло до жилых домов на расстоянии ста метров, но силами МЧС и местных жителей огонь удалось остановить на доступах к домам. При этом пожары в Жоэкварском ущелье и на дальних отрогах в окрестностях Гагры продолжаются.