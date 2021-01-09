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Лесополоса загорелась в селе Нижняя Эшера Сухумского района

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (82)
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Sputnik Абхазия
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На место возгорания в селе Нижняя Эшера выехало два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда Сухума.

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. Лесополоса загорелась в Сухумском районе днем в субботу 9 января, рассказал корреспонденту Sputnik пресс-секретарь МЧС Абхазии Роман Лабия.

Он также добавил, что на месте происшествия работают два пожарных расчета пожарно-спасательного отряда Сухума. Общая площадь возгорания пока не уточняется.

В Сухуме ощущается задымленность.

© Sputnik / Леон Адлейба
Задымленность в городе Сухум

Уже несколько недель МЧС республики борется с огнем в разных районах республики. Ситуация находится под личным контролем главы государства Аслана Бжания.

Наиболее серьезная ситуация с пожарами, по данным на вечер 9 января, сложилась в Гагрском районе, где накануне пламя дошло до жилых домов на расстоянии ста метров, но силами МЧС и местных жителей огонь удалось остановить на доступах к домам. При этом пожары в Жоэкварском ущелье и на дальних отрогах в окрестностях Гагры продолжаются.

Темы:
Лесные пожары в Абхазии (82)

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