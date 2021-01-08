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Бжания взял на контроль ситуацию с тушением лесных пожаров

© Sputnik / Марианна Кубрава
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Президенту Абхазии регулярно докладывает о мерах, предпринимаемых МЧС, глава ведомства Лев Квициния.

СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания взял под личный контроль ситуацию, связанную с тушением лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Сказано, что президент также находится в постоянном контакте с руководителями районов, на территории которых горят леса. Президент поручил главам регионов в случае необходимости организовать эвакуацию граждан.

Сейчас пять пожарных расчетов гагрского отделения МЧС Абхазии несут службу у мест возгорания. Огонь в некоторых местах приблизился на расстояние до 100 метров к жилым домам. Лесной пожар разгорелся четыре дня назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. К вечеру 7 января огонь в Гагре подобрался к жилым домам на расстояние в 150 метров, власти города заявили о готовности эвакуировать жителей в случае необходимости.

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