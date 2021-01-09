Пожар от замыкания и помощь России: Квициния оценил ситуацию с пожарами в Абхазии

СУХУМ, 9 янв - Sputnik, Бадри Есиава. По мнению главы МЧС Абхазии Льва Квициния, который совершил облет территории от аэропорта "Бабушера" до Псоу 9 января, пожары в стране не несут угрозу для населения страны и жилых домов. Об этом он сказал в беседе с корреспондентом Sputnik.

"Ситуацию нельзя назвать угрожающей для населения. Обстановка немного сложная в Гагре, так как на ВЛ "Псоу", расположенной в нескольких километрах от санатория "Москва", произошло замыкание электропередач, что спровоцировало пожар. Там находятся наши пожарные, спасатели, гражданские, техника и контролируют ситуацию. Никакой угрозы для жилых домов и для санатория, как пишут некоторые в соцсетях, нет", - отметил министр.

Квициния добавил, что с учетом сложившейся ситуации, все пожарные подразделения страны переведены на усиленный режим работы. Он также подчеркнул, что пообщался с российскими коллегами, которые готовы помочь с тушением пожаров в Абхазии в случае необходимости, но сам глава МЧС республики такой необходимости пока не видит.

"В основном горят папоротники, кустарники, сухая листва, и это не говорит о том, что для этого надо поднимать авиацию. Это все не так просто и связано с определенными трудностями. Это ведь не вызов такси – это топливо, расходы. Да, были моменты, когда поднялся ветер и загорелись деревья, но этого уже нет. На мой взгляд, и не только на мой, я не один принимаю решение в этом, есть руководство, штаб, - такой необходимости нет", - сказал Квициния.

По его словам, необходимость в обращении к МЧС России возникнет, когда встанет вопрос о сохранности природы страны из-за пожаров и возникнет угроза населению. По примерным подсчетам министра, на тушение возгораний на территории страны с привлечением российской авиации, как это было два года назад, в сутки может потребоваться до 50 тонн керосина, за литр которого на рынке просят около 45 рублей, и это не единственная проблема, отметил он.

"Многие не понимают. Керосин – это не бензин и не солярка, а совершенно другой продукт и его не так легко завозить. Закупка производится Министерством обороны по допустимому на завоз годовому плану, надо указать для каких целей, сколько запланировано вылетов. Все эти моменты вносятся в план, когда Сухумский аэродром подписывает контракт (с поставщиками - прим.), и мы уже почти исчерпали прошлогодние запасы. Остался небольшой резерв, который используем в крайнем случае", - объяснил министр.

Лев Квициния также отметил, что ввиду тех сложностей и той ситуации с пожаром, с которыми столкнулась страна в начале нового года, объем закупок керосина будет увеличен.