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Дождь ничем особо не помог: пожары в Гагре еще не потушены

© Foto / @dblinov_photo_moscow
В Абхазии
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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (83)
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Лесной пожар на дальних отрогах Гагры разгорелся 4 января, через двое суток он спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Пожары в Гагре все еще не потушены, рассказал Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Пожары еще не потушены, потому что это лесной массив – большая территория, но жилому сектору ничего не угрожает. Дождь ничем особо не помог, просто немного уменьшил скорость распространения", – сказал Бганба.

По словам Бганба, о масштабах пожаров сейчас говорить сложно, но приблизительно это около 100 гектаров. Сейчас пожары горят на Мамзыщхе, все остальные потушены.

Лесной пожар разгорелся неделю назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. Затем сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", но огонь взяли под контроль.

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Темы:
Лесные пожары в Абхазии (83)

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