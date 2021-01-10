Дождь ничем особо не помог: пожары в Гагре еще не потушены

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. Пожары в Гагре все еще не потушены, рассказал Sputnik начальник штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагры и Гагрского района Давид Бганба.
"Пожары еще не потушены, потому что это лесной массив – большая территория, но жилому сектору ничего не угрожает. Дождь ничем особо не помог, просто немного уменьшил скорость распространения", – сказал Бганба.
По словам Бганба, о масштабах пожаров сейчас говорить сложно, но приблизительно это около 100 гектаров. Сейчас пожары горят на Мамзыщхе, все остальные потушены.
Лесной пожар разгорелся неделю назад на дальних отрогах в окрестностях Гагры. К утру 6 января огонь спустился к республиканской автотрассе Псоу-Ингур и стал причиной камнепада. Затем сложная ситуация с возгораниями была отмечена недалеко от санатория "Москва", но огонь взяли под контроль.
Читайте также:
- Пожар от замыкания и помощь России: Квициния оценил ситуацию с пожарами в Абхазии