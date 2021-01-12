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Антиковидные меры в Абхазии продлены до 10 февраля

© Sputnik / Николай Хижняк
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1096)
120031
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210112/1031618506/V-Abkhazii-prodleny-antikovidnye-mery-do-10-fevralya-.html

Координационный штаб по защите населения от коронавируса рекомендовал главе государства ужесточить и продлить антиковидные меры до 15 февраля.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля, сообщается на сайте главы государства.

Согласно распоряжению Бжания в стране запрещены:

  • деятельность дошкольных и общеобразовательных организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы и формы собственности;
  • деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), за исключением оказания услуг по доставке еды;
  • проведение свадебных, торжественных, праздничных и иных массовых мероприятий в банкетных залах и иных объектах общественного питания;
  • проведение массовых спортивных, деловых, развлекательных, праздничных мероприятий в закрытых помещениях;
  • деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы);
  • деятельность фитнес-центров, тренажерных залов, плавательных бассейнов, СПА-салонов, саун;
  • деятельность образовательных кружков, танцевальных, репетиционных, спортивных залов (секций);
  • деятельность детских игровых центров, компьютерных залов, боулингов, иных развлекательных и досуговых заведений.

Распоряжение предусматривает требования, согласно которым лица, находящиеся на территории Абхазии должны обеспечить использование средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте и такси.

Гражданам также рекомендовано:

  • воздержаться от посещения культовых объектов (территорий) религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий;
  • ограничить количество лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях;
  • руководителям коммерческих и некоммерческих организаций освободить до 10 февраля 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить локальными актами организаций требование по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты.

Работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в Сухуме и районах республики до 10 февраля будет организована, согласно графику и в порядке, определяемом главами местных администраций по согласованию с санитарно-эпидемиологической службой. Продавцы будут обязаны использовать медицинские маски и перчатки. На рынках Сухума и районов ежедневно будет проводиться дезинфекция территории.

Местные организации должны будут обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, в котором будет действовать обязательное требование для ношения средств индивидуальной защиты как для водителей, так и для пассажиров. Перевозка общественным транспортом пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты запрещена.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1096)

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