Аслан Бжания вылечился от коронавируса

Диагноз COVID-19 был подтвержден у президента Абхазии 27 декабря. Бжания продолжил работать дистанционно в своей официальной резиденции.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания излечился от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент прошел два ПЦР-тестирования на COVID-19, результаты оказались отрицательными.

Врачи рекомендовали президенту до полного восстановления оставаться в официальной резиденции, откуда он и продолжает работу.

О подтвержденном диагнозе коронавирус у главы государства Аслана Бжания стало известно 27 декабря. Сообщалось, что состояние президента удовлетворительное.

Позже диагноз подтвердился у премьер-министра Абхазии Александра Анкваб, он бы госпитализирован в Гудаутскую больницу. 7 января консилиум разнопрофильных медицинских специалистов Абхазии вынес решение о лечении премьера в специализированном медучреждении России во избежание осложнений. С 8 января глава правительства проходит курс интенсивной терапии в больнице Федерального медико-биологического агентства России.

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