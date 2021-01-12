Запрету вопреки: как майнеры обходят блокировку интернет-провайдеров

Операторам связи 28 декабря предписали провести необходимые технические мероприятия по блокировке доменных имен, указателей страниц сайтов в интернете. Решение было принято Госкомсязи, чтобы ограничить деятельность по добыче криптовалют.

Принятая мера имела эффект, но не продолжительный. Почему ограничения, направленные на снижение нагрузки на электросети, оказались малодейственными, как владельцы майнинговых ферм обходят запрет и какую работу продолжает проводить "Черноморэнерго", читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Запрет на майнинг

Борьба с незаконным подключением к энергосетям в Абхазии продолжается. Разгрузить энергосистему решили, ограничив майнерам доступ в Интернет.

До 1 июня 2021 года Госкомитетом по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию введено временное ограничение абонентам интернет сети, с отсутствием возможности использования перечня доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, позволяющих осуществлять деятельность по добыче криптовалют.

Такое решение дало только кратковременный эффект, на встрече в Министерстве экономики 7 января глава "Черноморэнерго" Михаил Логуа говорил, что ограничения, введенные Госкомсвязи, помогли отрасли обойтись в праздничные дни без происшествий и ощутимых сбоев в работе. По его словам, энергопотребление и нагрузка на энергосистему временно были доведены до приемлемого уровня.

"В предновогодние дни, когда интернет-провайдеры активно включились в работу, удалось снизить около 50 мегаватт нагрузок. Помимо этого, работали наши структуры, правоохранительные органы, что позволило встретить новогодние праздники с хорошей электроэнергией. К сожалению, мы не можем сказать, что такая ситуация сохраняется и сейчас", - сказал глава "Черноморэнерго" в интервью Sputnik.

Исходя из того, что майнеры научились обходить блокировку интернет-провайдеров, приходится отключать один и тот же объект по несколько раз, подчеркнул Михаил Логуа.

"Эта работа требует постоянной перепроверки, чем мы и занимаемся. Это сложный и непростой труд, основные функции "Черноморэнерго" немного в другом. Только совместными усилиями, начиная от границы, провайдерами, главами администраций на местах, правоохранительными органами мы сможем решить эту проблему. Когда провайдеры отключили майнинговые фермы, потребление было на уровне 325 мегаватт, до этого доходило до 380 мегаватт в сутки. Сейчас потребление колеблется от 350 до 365 мегаватт, в зависимости от температуры воздуха", - заметил он.

По данным "Черноморэнерго", на сегодня по всей республике обесточено 184 объекта по добыче криптовалют. В Гагрском районе – 39, Гудаутском – 17, Сухумском – 22, в Сухуме – 37, Гулрыпшском – 21, Очамчырском – 40, Ткуарчалском – 6, Галском – 2 фермы.

В ведомстве отметили, что вести работу по отключениям с крупными фермами намного легче, чем с мелкими, так как мелкие фермы, как правило, расположены в домах и квартирах. В совокупности они образуют больше нагрузки, чем все крупные фермы.

Веер может вернуться

Начальник службы распределительных сетей "Черноморэнерго" Саид Блабба отмечает, что нередки случаи, когда владельцы майнинговых ферм вновь подключаются к сетям после того, как их обесточили.

"Нельзя сказать, что наша работа дала большой эффект, так как в течение двух-трех дней люди нашли пути обхода и начали снова свою работу", - прокомментировал он ситуацию с ограничениями интернет-провайдеров.

По словам Блабба, первые дни нового года оказались теплыми, однако в случае понижения температуры воздуха, сложно будет обеспечивать население бесперебойным электричеством из-за высоких нагрузок.

"Есть опасность того, что будут возникать аварии на подстанциях, поэтому отключения электричества могут возникать", - подчеркнул он.

Специалист считает, что к нарушителям нужно применять жесткие меры, так как они делают бессмысленной работу "Черноморэнерго" по снижению нагрузок на электроэнергию республики.

"Если ферму отключают пять раз и столько же раз она вновь начинает работать, это говорит о вседозволенности людей, которые занимаются этим делом. На мой взгляд, это происходит из-за того, что нет закона, который мог бы на них повлиять", - говорит Блабба.

По оценкам специалиста, 60% от числа обесточенных майнинговых ферм вновь начинают работать. Помимо этого, появляются новые места, где предприимчивые граждане добывают криптовалюту.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб 30 декабря подписал распоряжение о запрете размещать и хранить на территории государственных предприятий и учреждений республики оборудование для производства криптовалют. В соответствии с распоряжением МВД может изымать оборудование на таких объектах для хранения.

По мнению главы "Черноморэнерго" Михаила Логуа, изъятие оборудования не только на государственных предприятиях, стало бы эффективной мерой борьбы с незаконными подключениями, но к этому надо готовиться.

"Чтобы изымать оборудование, нужны законные основания, если это будут не только подведомственные Кабинету министров предприятия. Чтобы изымать оборудование, нужна определенная техника, люди должны быть задействованы. То, что изъяли, должно где-то храниться и хорошо охраняться. Я думаю, что самым правильным было бы, отработать нормальный механизм взаимодействия всех структур, которые могут в этом деле быть полезными", - подчеркнул Михаил Логуа.

Как обходят блокировку провайдеров

Программист Дамей Джонуа рассказал, как владельцы майнинговых ферм обходят блокировку интернет-провайдеров. Он отметил, что операторы блокируют IP адреса сайтов, к которым подключаются майнеры. Однако обойти их довольно просто.

"Есть много разных способов. У каждого из них есть плюсы и минусы. Самый простой, если объяснять простыми словами, - за пределами страны, например, в России арендуется сервер, на котором запускается так называемый "прокси". Это своего рода посредник, который переадресует запросы из Абхазии на нужный сайт", - говорит специалист.

Еще один популярный вариант – использование VPN-сервиса, который обеспечит все преимущества прокси-сервера, а также защищает и шифрует трафик, которым устройство обменивается с интернет-серверами.

"Его заблокировать уже гораздо сложнее. Есть еще один способ обхода запретов - использование спутниковой связи. Говорят, на следующий день после ввода ограничения в Триколор в Сочи позвонили сотни наших граждан с просьбой подключить спутниковый интернет. Этот способ обхода плох тем, что падает качество связи и майнинг приносит меньше прибыли. Все основные способы обхода я перечислил. Конечно, я сильно упростил, чтобы было понятно", - заметил Джонуа.

IT-специалист Владислав Инкин рассказал, что в нынешних условиях майнеры не могут вывезти оборудование за пределы страны и продать его. Если бы у них была такая возможность, они смогли бы вернуть средства, затраченные на приобретение приборов для извлечение криптовалюты. Они продолжают работать, чтобы вернуть вложенные средства.

"Самый простой способ – вывезти все это оборудование в Россию, где нет никаких запретов, продать его и вернуть свои деньги. Во всей этой истории нет никаких колоссальных убытков. Но нельзя провезти даже шнур из-за запрета. Получается порочный круг, из-за которого одним запретили, они ищут купца на свое железо. По факту получается, что отрубили одну голову – выросла другая", - отмечает IT-специалист.

25 декабря РУП "Черноморэнерго" распорядилось об отключении всех криптоферм на территории Абхазии. Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года, запрещен также ввоз оборудования для майнинга на тот же период.