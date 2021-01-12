Объем операций по российским картам в Абхазии превысил прошлогодние показатели

Абхазская платежная система "АПРА" начала обслуживать банковские карты российской платежной системы "Мир" в июне 2019 года.

СУХУМ, 12 янв - Sputnik. Объем операций по российским банковским картам, произведенных через платежную систему "АПРА" в период новогодних праздников, с 1 по 10 января, вырос на 88,3 миллиона рублей (69,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на сайте Банка Абхазии.

Держатели российских карт в новогодние праздники произвели операций на общую сумму 216,0 миллионов рублей, в том числе картами платежной системы "Мир" - 38,3 миллиона рублей.

Из общего объема транзакций 126,9 миллиона рублей (58,8%) пришлось на оплату товаров и услуг, на операции по снятию наличных денежных средств через банкоматы – 89,1 миллиона рублей (41,2%).

Ранее сообщалось, что в 2020 году объем операций по картам российской платежной системы "Мир" в Абхазии превысил 1,2 миллиарда рублей, что в три раза больше показателей за 2019 год - 408 миллионов рублей.

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