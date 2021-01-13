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Кабинет министров республики Абхазия

Кабмин Абхазии объявил о двух дополнительных выходных в январе

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1102)
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Sputnik Абхазия
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Антиковидные меры, действовавшие в Абхазии до 12 января, ужесточены и продлены еще на три недели распоряжением президента.

СУХУМ, 13 янв - Sputnik. Врио премьер-министра Абхазии Владимир Делба подписал распоряжение Кабинета министров "О выходных нерабочих днях 15 и 16 января 2021 года, сообщается на сайте Кабмина.

Предстоящие пятница и суббота объявлены выходными в целях обеспечения условий для проведения в учреждениях и организациях дезинфекционных мероприятий, направленных на профилактику распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на всей территории республики.

Накануне президент Абхазии Аслан Бжания подписал распоряжение о продлении ограничительных мер из-за COVID-19 до 10 февраля.

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1102)

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