Экзаменационную сессию в АГУ перенесли из-за карантина

Сессия в Абхазском государственном университете должна была начаться 18 января и продлиться до начала февраля.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В АГУ до 25 января объявлен карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, такое решение принял ректорат, рассказал Sputnik руководитель пресс-службы Джамбул Инджгия.

По его словам, в начале года у нескольких преподавателей был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Информация об инфицировании среди студентов пока уточняется.

Ранее сообщалось, что зачетная неделя в Абхазском Государственном университете началась в конце декабря, а экзаменационная сессия должна была начаться с 18 января при соблюдении всех мер предосторожности и делением курсов на группы, чтобы избежать большого скопления людей.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов. Как ранее отмечал первый проректор АГУ Виктор Маландзия, по результатам первой экзаменационной сессии, при которой будет действовать рейтинговая система, будет определено, кто останется на бесплатном обучении, а кто перейдет на платное.

В Абхазии распоряжением президента до 10 февраля продлены ограничительные меры из-за COVID-19.

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