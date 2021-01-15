19:37 15 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск

Экзаменационную сессию в АГУ перенесли из-за карантина

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (140)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e4/09/15/1030977472.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210115/1031641466/Ekzamenatsionnuyu-sessiyu-v-AGU-perenesli-iz-za-karantina-.html

Сессия в Абхазском государственном университете должна была начаться 18 января и продлиться до начала февраля.

СУХУМ, 15 янв – Sputnik. В АГУ до 25 января объявлен карантин в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, такое решение принял ректорат, рассказал Sputnik руководитель пресс-службы Джамбул Инджгия.

По его словам, в начале года у нескольких преподавателей был подтвержден диагноз коронавирусная инфекция. Информация об инфицировании среди студентов пока уточняется.

Ранее сообщалось, что зачетная неделя в Абхазском Государственном университете началась в конце декабря, а экзаменационная сессия должна была начаться с 18 января при соблюдении всех мер предосторожности и делением курсов на группы, чтобы избежать большого скопления людей.

В 2020 году из-за ситуации с коронавирусом приемная комиссия АГУ приняла решение зачислить всех абитуриентов без экзаменов. Как ранее отмечал первый проректор АГУ Виктор Маландзия, по результатам первой экзаменационной сессии, при которой будет действовать рейтинговая система, будет определено, кто останется на бесплатном обучении, а кто перейдет на платное.

В Абхазии распоряжением президента до 10 февраля продлены ограничительные меры из-за COVID-19.

Читайте также:

Темы:
Коронавирус в Абхазии: экономика и социальная сфера (140)

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Абхазский новый год: праздник Ажьырныхуа в селе Тхина
История чудесного спасения: пес пять дней провел в затопленном подвале
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться