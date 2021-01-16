Крещение Господне (Богоявление) входит в число двунадесятых праздников в христианстве и связано с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

СУХУМ, 16 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Все православные храмы Абхазии проведут крещенские богослужения, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской Православной Церкви иерей Виссарион (Аплиаа).

"Ограничения только для тех, кто болеет, другие же могут прийти в храм и получить спасительное православное учение. Крещенские купания могут проходить в реке, если она расположена близко от церкви, а так купания происходят в крещенской купели, которые есть во всех храмах республики", - отметил он.

В праздник Крещения освящают воду в храмах и на водоемах. Считается, что крещенская вода исцеляет душу и тело.

"При крещении человек заново рождается, человек получает ту христианскую струю, которую Иисус Христос получил в Иордании от Иоанна крестителя. Человек рождается в грехах, но получает заново рождение. Во время крещения, вода смывает все наши грехи и делает нас ближе к богу, крестные родители обучают и напоминают ему о благочестии и чистоте, чтобы он не осквернялся, не делал такие поступки, которые могут его осквернить", - сказал отец Виссарион.

В ночь с 18 на 19 января отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Этот праздник входит в число двунадесятых и связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан.

Праздник Крещения Христа в Церкви отмечают по-особому. Накануне, 18 января, совершается особая литургия, которая куда длиннее, чем в обычные дни. На ней читаются все отрывки из Нового Завета, посвященные событию. Этот день называется Крещенским сочельником и, по уставу, является постным.

После утренней службы в сочельник духовенство совершает великое освящение воды. Священник благословляет воду в специальной емкости в храме, а также иногда и в ближайших к приходу водоемах. Делает он это особыми молитвами и троекратным погружением в воду креста.

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