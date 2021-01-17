"Пахнет" снегом: какая погода ожидается в Абхазии во второй половине января

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Дождь со снегом и небольшой снег на побережье ожидается в ночь с 17 на 18 января в Абхазии, рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

"Вторая половина января в основном будет облачной, потому что преобладают циклоны. Похолодание уже пошло и будет еще холоднее. Правда, сегодня еще действует циклон, так как при циклоне температуры немного мягче, чем при антициклоне. Сейчас к нам идут холодные фронты, и к нам с севера спустилась ложбина холода. Она охватит черноморский бассейн и нас, но мы не будем находиться в районе ядра холода, но при этом для нашего климата это все равно холодно. Сегодня ночью должен пройти фронт, и мы надеемся, что завтра к концу дня будет дождь со снегом и снег на побережье, но устойчивого снежного покрова мы не ожидаем", - отметила она.

Она уточнила, что на расстоянии от пяти до десяти километров от побережья и на высоте до 200 метров над уровнем моря температура воздуха может опуститься от -2°С до -5°С. На высоте от 200 до 500 метров над уровнем моря прогнозируется от -6 до -8°С. Выше этой отметки ожидается температура в пределах от -8°С до -10°С. В горах возможно от -10°С до -15°С.

"Обстановка в сравнении с прошлым прогнозом немного изменилась. Осадки должны прекратиться с 22 января, но похолодание будет. Все оставшиеся дни января погода будет пасмурной. Ясной антициклонной погоды мы не видим", - сказала Ахба.

В пятницу 15 января в нескольких районах Абхазии пошел град, но специалист подчеркнула, что это ошибочное мнение. Это был не град, а так называемая ледяная или снежная крупа.