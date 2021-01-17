12:29 17 Января 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.55
  • EUR89.25
Поиск

"Пахнет" снегом: какая погода ожидается в Абхазии во второй половине января

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/01/11/1031645506.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210117/1031645542/Pakhnet-snegom-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-Abkhazii-vo-vtoroy-polovine-yanvarya--.html

Главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба внесла уточнения в прошлый прогноз погоды за январь.

СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Дождь со снегом и небольшой снег на побережье ожидается в ночь с 17 на 18 января в Абхазии, рассказала главный специалист-метеоролог отдела гидрометеорологии при Госкомитете по экологии и охране природы Абхазии Лариса Ахба.

© Foto / предоставлено Георгиосом Григориадисом
Красивое стихийное бедствие: большой снег в Абхазии в 1911 году

"Вторая половина января в основном будет облачной, потому что преобладают циклоны. Похолодание уже пошло и будет еще холоднее. Правда, сегодня еще действует циклон, так как при циклоне температуры немного мягче, чем при антициклоне. Сейчас к нам идут холодные фронты, и к нам с севера спустилась ложбина холода. Она охватит черноморский бассейн и нас, но мы не будем находиться в районе ядра холода, но при этом для нашего климата это все равно холодно. Сегодня ночью должен пройти фронт, и мы надеемся, что завтра к концу дня будет дождь со снегом и снег на побережье, но устойчивого снежного покрова мы не ожидаем", - отметила она.

Она уточнила, что на расстоянии от пяти до десяти километров от побережья и на высоте до 200 метров над уровнем моря температура воздуха может опуститься от -2°С до -5°С. На высоте от 200 до 500 метров над уровнем моря прогнозируется от -6 до -8°С. Выше этой отметки ожидается температура в пределах от -8°С до -10°С. В горах возможно от -10°С до -15°С.

"Обстановка в сравнении с прошлым прогнозом немного изменилась. Осадки должны прекратиться с 22 января, но похолодание будет. Все оставшиеся дни января погода будет пасмурной. Ясной антициклонной погоды мы не видим", - сказала Ахба.

В пятницу 15 января в нескольких районах Абхазии пошел град, но специалист подчеркнула, что это ошибочное мнение. Это был не град, а так называемая ледяная или снежная крупа.   


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Музы великих: "Битлз" и их женщины
Бой со снегом: как подготовились коммунальные службы Москвы
График выплат российских пенсий в Абхазии: январь
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться