Двое граждан Абхазии объявлены в международный розыск за убийство "Япончика"

Обвиняемые находятся в Абхазии, компетентные органы России прорабатывают вопрос об их экстрадиции на территорию РФ, после чего они будут привлечены к уголовной ответственности.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Граждане Абхазии Астамур Бутба и Нугзар Папава заочно обвинены в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, и объявлены в международный розыск, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Согласно данным СК России, исполнителем убийства Иванькова был Астамур Бутба, который в июле 2009 года из кузова грузового автомобиля выстрелил из снайперской винтовки в Иванькова, выходившего из ресторана "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве.

Нугзар Папава, по версии следствия, в этот момент также находился на месте происшествия в другой угнанной автомашине, прикрывал отход киллера и был вооружен автоматом Калашникова на случай преследования.

Отмечается, что остальные, ранее установленные и арестованные соучастники, занимались организацией убийства, перевозкой и хранением оружия и осуществляли наружное наблюдение за потерпевшим.

По информации Следственного комитета, Бутба и Папава после совершенного преступления выехали в Абхазию, где находятся и в настоящее время. Бутба и Папава заочно арестованы судом. Компетентные органы России работают над вопросом об экстрадиции обвиняемых.

Органами предварительного расследования продолжается комплекс мер, направленных на установление иных соучастников, в том числе заказчиков убийства Вячеслава Иванькова.

Нугзар Папава также проходит обвиняемым по делу о похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.