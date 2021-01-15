Дело о похищении Мирцхулава направлено в Сухумский районный суд

По уголовному делу о похищении Омара Мирцхулава проходят два обвиняемых - Георгий Зухба и Нугзар Папава. Следствием не установлены иные лица, участвовавшие в похищении и вымогательстве выкупа.

СУХУМ, 15 янв - Sputnik. Уголовное дело по факту похищения Омара Мирцхулава направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.

Следственное управление Генпрокуратуры завершило предварительное расследование 31 декабря 2020 года.

Согласно материалам следствия, Омар Мирцхулава был похищен Георгием Зухба совместно с неустановленными лицами. За его освобождение Георгий Зухба и Нугзар Папава с иными неустановленными следствием лицами вымогали у родственников 50 миллионов рублей.

Зухба также обвиняется в тайном хищение чужого имущества в особо крупном размере; угрозе убийством; и по двум эпизодам за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. В настоящее время, по информации Генпрокуратуры, Зухба содержится под стражей. Папава, задержанный в январе прошлого года, решением Сухумского городского суда 16 октября 2020 года был отпущен под домашний арест.

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Омар Мирцхулава был похищен в апреле 2019 года, спустя три месяца ему удалось сбежать из плена.

В апреле по подозрению в похищении Мирцхулава, совершении разбойного нападения, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия был задержан Эрик Чкадуа.

2 сентября того же года уголовное преследование Чкадуа по подозрению в похищении было прекращено, сам Чкадуа помещен под домашний арест по другим обвинениям, после объявлен в розыск. В декабре 2020 года его задержали по делу о стрельбе на столичной набережной.

В июле 2019 года в здании МВД Абхазии погиб задержанный за административное правонарушение и проходящий по подозрению в соучастии в похищении Мирцхулава Анзор Тарба.

Позже на сотрудников МВД завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий при исполнении служебных обязанностей, которое "выразилось в применении физического насилия к административно задержанному Тарба Анзору Валиковичу и повлекло за собой смерть последнего".

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд вынес бывшим сотрудникам Министерства внутренних дел Абхазии Адгуру Аутлеву, Виталию Кулову, Бадри Джикирба и Аслану Чедия оправдательный приговор в связи с отсутствием доказательств их причастности к преступлению