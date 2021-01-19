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Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Лыхны

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 05:01 19 января. Загорелся дегустационный зал "Шато Бамбора" в Гудаутском районе.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Сотрудник МЧС Абхазии пострадал при ликвидации пожара в селе Лыхны Гудаутского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Пострадавший доставлен в Гудаутскую районную больницу. Информация о его состоянии не уточняется.

В результате пожара выгорели сто квадратных метров дегустационного зала "Шато Бамбора", что составляет половину площади помещения. Огонь тушили четыре пожарных расчета.

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