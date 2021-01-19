Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Лыхны

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Минздрав Абхазии наградил начальника госпиталя Минобороны России медалью Российские военные медики были командированы в Абхазию до 18 января, но по просьбе Минобороны Абхазии мобильный госпиталь продолжит свою работу в Сухуме. 161

"Черноморэнерго" будет вводить ограничения на подачу электричества Фиксированного графика отключения электроэнергии в республике не будет, специалисты будут ориентироваться на перегрузки на отдельных силовых кабелях подстанций. 2543