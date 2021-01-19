Сотрудник МЧС пострадал при тушении пожара в Лыхны

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 05:01 19 января. Загорелся дегустационный зал "Шато Бамбора" в Гудаутском районе.
СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Сотрудник МЧС Абхазии пострадал при ликвидации пожара в селе Лыхны Гудаутского района, сообщает пресс-служба ведомства.
Пострадавший доставлен в Гудаутскую районную больницу. Информация о его состоянии не уточняется.
В результате пожара выгорели сто квадратных метров дегустационного зала "Шато Бамбора", что составляет половину площади помещения. Огонь тушили четыре пожарных расчета.
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Российские военные медики были командированы в Абхазию до 18 января, но по просьбе Минобороны Абхазии мобильный госпиталь продолжит свою работу в Сухуме.
Фиксированного графика отключения электроэнергии в республике не будет, специалисты будут ориентироваться на перегрузки на отдельных силовых кабелях подстанций.
Миха Лакрба родился 19 января 1901 года в селе Мархяул, Гулрыпшского района Абхазии. После установления советской власти в Абхазии с 1921 по 1925 годы работает соредактором первой абхазской советской газеты "Апсны капш" ("Красная Абхазия").
Sputnikabkhazia
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