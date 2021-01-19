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Минздрав Абхазии наградил начальника госпиталя Минобороны России медалью

© Foto / АПСНЫПРЕСС
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1119)
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Sputnik Абхазия
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Российские военные медики были командированы в Абхазию до 18 января, но по просьбе Минобороны Абхазии мобильный госпиталь продолжит свою работу в Сухуме.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Минздрав Абхазии вручил начальнику мобильного многопрофильного госпиталя Министерства обороны России медаль "За заслуги перед Отечественным здравоохранением", сообщает пресс-служба ведомства.

Абдулмеджида Магомедова удостоили наградой за добросовестный, самоотверженный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Награду вручил лично министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия.

"Российская Федерация оказывается неоценимую и всестороннюю помощью Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией. Высококвалифицированные врачи, специалисты продолжают борьбу за сохранение жизни и здоровья жителей республики, и мы выражаем им свою благодарность", – отметил Тамаз Цахнакия.

Мобильный госпиталь Минобороны России направили в Абхазию 17 октября для увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным коронавирусом.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Более пяти тысяч ПЦР-исследований провели в мобильном госпитале в Сухуме

Первых пациентов в мобильном госпитале, развернутом в пансионате "Айтар" в Сухуме, приняли 20 октября.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.

Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости их число можно увеличить еще на 50 мест.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1119)

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