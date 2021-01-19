Союз писателей Абхазии объявил конкурс чтения новелл Михаила Лакербая

Конкурс будет проходить до 15 апреля, в нем могут участвовать люди в возрасте от 15 до 25 лет.

СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Союз писателей Абхазии объявил конкурс художественного чтения новелл абхазского писателя Михаила Лакербая, рассказал Sputnik председатель Союза писателей Вахтанг Абхазоу.

"В прошлом году мы уже проводили онлайн-конкурс на художественное чтение стихотворений абхазских поэтов и решили в этом году, к юбилею Михаила Лакербая, также провести конкурс, но на чтение его новелл", - сказал Абхазоу.

Конкурс будет проходить в онлайн формате, всем желающим предлагается записать видеоролик одной из любимых новелл или отрывка из новеллы Михаила Лакербая на абхазском языке и выслать по электронному адресу kamachich@yandex.ru до 15 апреля. В конкурсе могут принять участие люди в возрасте от 15 до 25 лет.

Длительность видеозаписи не должна превышать пяти минут. В конкурсе будут определены три победителя, которые будут известны по результатам тайного голосования жюри, им вручат дипломы и памятные подарки.

Один из самых талантливых абхазских писателей XX столетия – Михаил Александрович Лакербай родился 19 января 1901 года. Его новеллы стали известны далеко за пределами республики и переведены на многие языки мира. Визитная карточка писателя Михаила Лакербая — абхазская новелла. В Абхазии трудно найти человека, который не знает рассказов "Тот, кто убил лань", "Гость", "Аламыс".