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Минтуризма подведет промежуточные итоги конкурса на разработку бренда Абхазии

© Sputnik / Асмат Цвижба
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210120/1031664144/Minturizma-podvedet-promezhutochnye-itogi-konkursa-na-razrabotku-brenda-Abkhazii-.html

Двадцать восьмого декабря было отобрано десять макетов на логотип туристического бренда Абхазии. Они были выставлены на всеобщее голосование на сайте Минтуризма.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Министерство туризма Абхазии подведет промежуточные итоги конкурса по выбору туристического бренда республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 15 ноября, в Министерство туризма поступило 54 макета для будущего логотипа, из них отобрали десять, которые выставили на голосование на сайте ведомства.

20 января в 21:00 голосование по выбору туристического бренда будет приостановлено. По итогам будет отобрано три работы, которые пройдут в следующий этап. 

На четвертом этапе конкурса будет вести свою работу конкурсная комиссия.

Финал состоится 22 января. Победу одержит автор логотипа, который наберет больше всего голосов. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.

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