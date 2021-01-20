Минтуризма подведет промежуточные итоги конкурса на разработку бренда Абхазии

Двадцать восьмого декабря было отобрано десять макетов на логотип туристического бренда Абхазии. Они были выставлены на всеобщее голосование на сайте Минтуризма.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Министерство туризма Абхазии подведет промежуточные итоги конкурса по выбору туристического бренда республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием заявок на участие в конкурсе начался 15 ноября, в Министерство туризма поступило 54 макета для будущего логотипа, из них отобрали десять, которые выставили на голосование на сайте ведомства.

20 января в 21:00 голосование по выбору туристического бренда будет приостановлено. По итогам будет отобрано три работы, которые пройдут в следующий этап.

На четвертом этапе конкурса будет вести свою работу конкурсная комиссия.

Финал состоится 22 января. Победу одержит автор логотипа, который наберет больше всего голосов. Победителя ждет приз в размере 50 тысяч рублей.

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