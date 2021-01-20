РУП "Черноморэнерго" ликвидирует "Энергосбыт"

Вопрос об изменении структуры РУП "Черноморэнерго" находится на согласовании в Министерстве экономики Абхазии.

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. РУП "Черноморэнерго" ликвидирует филиал "Энергосбыт" и его функции будут выполнять региональные филиалы предприятия, рассказал Sputnik гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа.

"Филиал "Энергосбыт" был образован самим "Черноморэнерго" как юридическое лицо и имел подразделения на местах, в лице своих отделений. Параллельно работали и филиалы РУП "Черноморэнерго" (районные - прим.), функционалом которых была эксплуатационная деятельность. На практике получилось, что на местах не было практически никакого взаимодействия, каждый начал доказывать, кто главнее", - отметил Логуа.

Было принято решение провести реструктуризацию, ликвидировать юридическое лицо, филиал "Энергосбыт", и все его подразделения на местах. По словам Логуа, структуру надо менять так, чтобы подразделения на местах были единым целым с одним руководителем и четким распределением обязанностей.

"Будет создано единое подразделение, которое будет подчиняться нашему центральному аппарату, здесь за все будет отвечать один руководитель этого подразделения, а в структуре точно будет отдел сбыта и главный инженер", - сказал он.

Гендиректор "Черноморэнерго" подчеркнул, что этот вопрос сейчас проходит согласование в Министерстве экономики, при одобрении процедура реструктуризации начнется незамедлительно.

Филиал "Энергосбыт" при РУП "Черноморэнерго" осуществлял учет электроэнергии на всех стадиях энергоснабжения и реализацию электроэнергии потребителям, а также организовывал установку и обслуживание систем учета.

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