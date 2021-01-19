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"Черноморэнерго" будет вводить ограничения на подачу электричества

© Sputnik / Арам Нерсесян
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (290)
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Фиксированного графика отключения электроэнергии в республике не будет, специалисты будут ориентироваться на перегрузки на отдельных силовых кабелях подстанций.

СУХУМ, 19 янв - Sputnik. Ограничения на подачу электроэнергии будут вводить в Абхазии в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны, сообщает РУП "Черноморэнерго".

Подобные меры вводятся во избежание аварий. Отключаться будут отходящие от подстанций силовые кабели, фидера, на которых будет зафиксирована перегрузка.

Как отметил пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия, нагрузки на энергосети возрастают из-за ухудшения погоды, что приводит к увеличению потребления энергии, а также из-за повторных подключений майнинговых ферм. Он подчеркнул, что работа по отключению ферм проводится с переменным успехом.

По словам Гагулия, отключения электричества будут происходить в среднем на час. Если подача электричества не была восстановлена в течение двух часов, значит произошла авария, а не плановое отключение.

На  базе "Черноморэнерго" действует справочная служба. Все вопросы о работе энергосистемы страны можно задать по телефонам: +7 940 730 02 20; +7 940 930 02 20.

Гагулия добавил, что коллцентр "Черноморэнерго" перегружен звонками, люди жалуются, что не могут дозвониться. В период каких-то аварий за минуту происходит больше сотни звонков.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (290)

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