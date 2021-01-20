ИнгурГЭС остановили для ремонта тоннеля

Ремонтные работы в деривационном тоннеле ИнгурГЭС продлятся до 1 мая 2021 года. Все это время Абхазия будет получать переток электроэнергии из России.

СУХУМ, 20 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Работа ИнгурГЭС остановлена приблизительно в 15:00 в среду 20 января.

По словам председателя правления ИнгурГЭС Левана Мебония, все пять агрегатов были выключены, заторы закрыты, чтобы вода из водохранилища не поступала в тоннель. Рабочие приступили к опорожнению тоннеля, этот процесс займет примерно три дня.

"Уже 24 января строители приступят к ремонту. Вся техника, люди находятся на своих местах, готовы к работе. Но это большой тоннель, протяженностью 15 с половиной километров и диаметром девять с половиной метров, конечно, сложности есть. Но все подготовлено, есть подробный план работы. Я не думаю, что что-то пойдет не по графику. На непредвиденные случаи у нас есть резервная группа и техника, которая в любой момент мобилизуется и подключится к работе. Так что я могу сказать, что мы график не нарушим", - подчеркнул Мебония.

Как ранее рассказывал гендиректор РУП "Черноморэнерго" Михаил Логуа, до сегодняшнего дня четыре района Абхазии - Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский и Галский - питались от ИнгруГЭС. В среду в 11:00 эти районы должны были подключить к перетоку электроэнергии из России.

Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать тоннель протяженностью 15 с половиной километров. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра.

Состояние тоннеля, который в последний раз ремонтировался 15 лет назад, оценивается как критическое. Из-за утечек воды компания несет убытки - до 250 миллионов киловатт-часов в год, что сопоставимо с 10 % от общей потребляемой Абхазией электроэнергии в год. После ремонта, как ранее рассказал председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, утечки планируют сократить до 100 миллионов киловатт-часов в год. Ремонт обойдется в 45 миллионов евро, из них семь миллионов выделено в качестве гранта Еврокомиссией, и кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

Сама станция, по словам председателя правления ИнгурГЭС, работает хорошо.

"Мы вышли на проектную выработку станции (почти четыре с половиной миллиарда киловатт-часов в год - прим.). Сейчас проблема в тоннеле. Мы думаем, что после ремонта мы процентов на 30-40% уменьшим потери, и соответственно возрастет выработка ИнгурГЭС на 100 миллионов киловатт-часов", - сказал Мебония.

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии Абхазии. Станцию ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.