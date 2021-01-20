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Стратегический тоннель: ИнгурГЭС встала на ремонт

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Ремонт ИнгурГЭС (24)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210120/1031666428/Strategicheskiy-tonnel-IngurGES-zakryvaetsya-na-remont.html

ИнгурГЭС закрыли на ремонт в среду 20 января. Специалисты восстанавливают деривационный тоннель, который из-за ветхости дает утечки.

Деривационный тоннель на ИнгурГЭС протяженностью 15 с половиной километров находится в критическом состоянии. В последний раз он ремонтировался в 2006 году. На данный момент потери электроэнергии из-за утечек воды в тоннеле достигают до 250 миллионов киловатт-часов в год. 

До конца апреля строители планируют отремонтировать два с половиной километра кризисного участка. После реабилитации тоннеля ожидается, что годовая выработка станции повысится до 100 миллионов киловатт-часов. 

Реставрационными работами на ИнгурГЭС занимается грузинская строительная компания. Проект разработали немецкие специалисты. Полная стоимость работ – 45 миллионов евро. Семь миллионов евро из них – грант Еврокомиссии, кредит в 38 миллионов предоставил Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).

ИнгурГЭС - единственный собственный источник электроэнергии для Абхазии. На время ремонта деривационного тоннеля работа станции полностью будет приостановлена. На это время Абхазия будет получать переток электроэнергии из России. 

ИнгурГЭС ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина расположена на территории Грузии, а турбины и генераторы - на территории Абхазии. Средняя годовая выработка ИнгурГЭС составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.  

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Темы:
Ремонт ИнгурГЭС (24)

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