МВД Абхазии уточнило дату пропажи россиянки в Гагрском районе

СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Сообщение о пропаже Елены Федотовой поступило в дежурную часть УВД по Гагрскому району 18 января, информирует пресс-служба МВД Абхазии.

В ведомство обратилась подруга Федотовой, жительница Нижнего Новгорода, заявив, что женщина пропала накануне, примерно в 22:30. Обстоятельства пропажи не уточняются.

Министерство внутренних дел Абхазии призвало всех, кто видел пропавшую, или знает о ее месте нахождения, сообщить в дежурную часть МВД по телефону +7 (840) 226 41 41 или на телефон доверия +7 (940) 920 20 95.

Ранее к поискам были привлечены спасатели МЧС Абхазии. На пульт дежурного в 14:03 в среду 20 января поступило сообщение, что в районе Жоэкварского ущелья пропала туристка. Спасатели приступили к поискам в горной местности. Однако позже стало известно, что последний раз женщину видели вне зоны поисков МЧС, тогда ведомства приостановило поисковые мероприятия.

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