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Ремонт дорог в Гудаутском и Гагрском районах приостановлен из-за погоды

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Работы по капитальному ремонту дорог в Гудаутском и Гагрском районах проводится за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

СУХУМ, 21 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Ремонт участков дорог в Гудаутском и Гагрском районах приостановлен из-за погодных условий, рассказал корреспонденту Sputnik начальник технадзора Управления капитального строительства Абхазии Дикран Хинтба.

© Sputnik / Александр Кряжев
К ремонту дорог приступили в двух селах Гудаутского района

Он также уточнил, что асфальтирование шести километров дороги в селе Абгархук уже завершено, но специалисты не успели приступить к ремонту дороги в селе Ачандара, протяженностью четыре километра.

"Пока была хороша погода, в Абгархуке закончили работы. В Ачандаре приступят, как распогодится. В Пицунде осталось три километра, но тоже пока ремонтники не могут завершить работы из-за непогоды", - отметил Хинтба.

Ремонт дороги, ведущей от центра Пицунды до Республиканской трассы общей протяженностью 18 километров, начался в конце ноября 2020 года. Примерно в тот же период дорожники приступили к асфальтированию улицы Октябрьская, пролегающей от границы по реке Псоу через поселок Цандрипш до Республиканской трассы.  Протяженность этого участка составляет чуть больше девяти километров. В середине декабря ремонт этой улицы был завершен, но планировались приступить к асфальтированию еще нескольких проселочных улиц.

"После нового года обещали приступить к ремонту этих улиц, но не получилось из-за погоды. Там, около 12 улиц площадью примерно 20 тысяч квадратных метров. Длина этих улиц разная. Где-то по сто метров, где-то по 150-200 метров. Думаю, что после того, как распогодится, вернутся к ремонту", - сказал Хинтба.

Ремонт этих участков дорог проводится за счет средств Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. Госзаказ выполняет "Дорожно-строительный комбинат", контроль возложен на Управление капитального строительства республики.


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