Электрический "хаос": кому абхазская энергетика работать мешает

В Абхазии продолжаются проблемы с электроэнергией, отключения света в этот раз участились и не поддаются графику. Sputnik узнал, как в таких условиях "выживают" предприниматели и медучреждения, какие пути выхода они нашли, и кто страдает больше всех.

Самая обсуждаемая тема посленовогоднего периода в Абхазии – отключения света. Если еще в 2020 году свет поддавался какому-то вееру, то в этот раз мрак может наступить и исчезнуть в любую минуту. Проблемы с энергетикой вызывают возмущения жителей Абхазии, но еще хуже тем, кто зависит от света не только морально, но и финансово. Пекарни, владельцы магазинов, заводов и кондитеры пытаются всеми путями найти выход из сложной ситуации.

Асмат Цвижба, Sputnik

Выход без света

Проблемы с электричеством не могли не сказаться на работе хлебозаводов республики. Но, по словам директора Гудаутского хлебозавода Аслана Лакоба, оставлять людей без хлеба они не смогли, да и контракты никто не отменял – хлебозавод района поставляет продукцию в седьмую военную базу.

Чтобы решить проблему, пришлось приобрести дизель. Удовольствие не из дешевых, в час он потребляет до 60 литров топлива. По словам Лакоба, бывали ситуации, когда в день приходилось тратить на бензин 30 тысяч рублей.

На этом траты предпринимателя не закончились, для страховки от скачков электричества и напряжения он закупил оборудование на 120 тысяч рублей. К тому же, никто не отменял и не сокращал зарплаты сотрудникам.

Владелец предприятия по изготовлению полуфабрикатов "Ледник" Зарема Агрба тоже нашла в дизеле выход из ситуации, правда, подключить его еще не успела. Ей агрегат мощностью 30 киловатт обошелся в 300 тысяч рублей. По словам женщины, такую меру пришлось предпринять, так как объемы продукции снизились в два раза, продукты стали портиться, а работницы просто не успевали подготавливать крупные партии.

"Не работают не только морозилки, но и приборы по раскатке теста, мясорубки и все остальные устройства. Это создает нам большие сложности, ведь мы не используем покупных панировочных сухарей и даже молотый перец, мы сами все промалываем с помощью специальных приборов, которые работают за счет света. Когда весь город четыре дня был без света, мы "эвакуировали" морозильные камеры к родственникам, друзьям и отгрузку товара делали оттуда. Работали практически в полевых условиях", - рассказала она.

Продукция "Ледника" представлена в магазинах и общепитах Сухума, Нового Афона, Гудауты и других районов, но увидеть ее сейчас не так легко.

"Продукции часто не бывает в маркетах, либо ее привозят и сразу разбирают. Люди звонят мне и спрашивают, где достать. А это связано с тем, что отключают свет, плюс ко всему у меня полколлектива переболели коронавирусом. Поэтому кому-то мы не довозим то количество, что они заказывали", - добавила Агрба.

По мнению предпринимателя, бизнесу было намного легче, когда был четкий график отключения электричества, ведь под него можно было подстроиться.

"К примеру, если свет отключают днем, то мы начинаем работу раньше, чтобы смогли сделать тесто, прокрутить его, чтобы во время отключения сотрудницы уже могли работать при фонарях. Но, когда свет отключают бессистемно, это уже проблемно", - отметила она.

У кондитера Алены Цвинария, которая печет сладости дома, возможности купить дорогостоящий дизельный генератор нет, а те, что подешевле, не выдерживают нагрузок от печей. В итоге приходится выкидывать часть продуктов.

"Иногда бывает, что-то ставишь в духовку и отключают свет – это все портится, и приходится все выбрасывать. Я стараюсь никого не подводить, подстраиваюсь. Свет отключают часто, но приходится выкручиваться. Когда было веерное отключение, было легче, работу можно было регулировать, а сейчас отключать стали чаще, не знаешь, как настроить работу, приходится работать и в час и в два ночи, чтобы все успеть", - говорит она.

Проблемы здравоохранения

В Доме-интернате для престарелых и инвалидов Абхазии проблемы те же – частые отключения электричества, холодное помещение и замерзшие жители. По словам директора интерната Анны Кварчия, помещение отапливается, только когда есть свет, никаких дровяных печей нет – слишком опасно.

"Люди не могут искупаться, ванные не прогреваются, стирать не можем и готовить тоже", – рассказала она.

Находящаяся рядом Инфекционная больница Сухума "поделилась" с интернатом 20 киловаттами, но этого хватает лишь на освещение помещения. Агрба отметила, что с 2011 года обращается к государству за помощью в приобретении дизеля, но результатов никаких нет.

Сотрудникам и пациентам Гулрыпшского госпиталя повезло больше. По словам главврача Гурама Шоуа, свет в районе отключают не так часто, к тому же, при необходимости больницу светом "питают" генераторы, "которые перекрывают все проблемы".

Не испытывают сложностей и в Очамчырской районной больнице, где отключения света не столь существенны и не сильно влияют на работу медиков.

А вот в Сухумской городской больнице дела, судя по комментариям в Facebook плохи. Пользователи возмущаются, что больница "постоянно без света" и сравнивают свою работу с участью шахтеров, которые вынуждены работать с фонарями под землей. Дозвониться до главврача нам не удалось, как и до его заместителя. Другие сотрудники отказались давать комментарий без разрешения начальства.

Абхазия получает переток электроэнергии из России с 11 декабря. Но из-за перегрузки на электросетях, во избежание аварий на подстанциях "Черноморэнерго" отключает электричество в период пиковых нагрузок. Накануне, 20 января на ремонт встала ИнгурГЭС, гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля.