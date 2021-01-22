Часть Гудауты остается без света более 12 часов из-за аварии на линии

Авария на линии "Гагрское шоссе" произошла в 19:45 в четверг 21 января.

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Из-за повышенных нагрузок перегорел главный кабель подстанции "Гудаута-1" на линии "Гагрское шоссе" вечером в четверг 21 января, сообщили в колл-центре гудаутского филиала РУП "Черноморэнерго".

"Сейчас нет света в районе вокзала, поста ГАИ "Бамбора" и в части села Лыхны. Ремонтные бригады устраняют поломку, и мы предполагаем, что работы завершатся к 14:00", - отметили в колл-центре.

Оператор также уточнил, что почти на каждой подстанции Гудауты наблюдаются повышенные нагрузки, зачастую превышающие допустимую норму.

"От такой нагрузки бывает, что кабели плавятся, муфты выходят из строя. Нагрузки либо уже на пределе, либо его превосходят", - сказал оператор.

Авария на линии, получающей электроэнергию от подстанции "Гудаута-1", произошла в 19:45 в четверг 21 января.

Основная причина повышенной нагрузки на электросети в Абхазии - деятельность по майнингу криптовалют, которая запрещена до 1 июня 2021 года.