Охота на майнера: Абхазия в поиске решения проблем с энергетикой

О проблемах энергетики Абхазии и возможных путях их решения в интервью Sputnik рассказали сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава, секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба и парламентарии.

19 января "Черноморэнерго" ввело ограничения на подачу электричества в Абхазии в связи с возросшими нагрузками в энергосистеме страны. Во избежание аварий на подстанциях "Черноморэнерго" отключает электричество в период пиковых нагрузок.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Критическое положение

Состояние энергетической сферы республики тяжелое, на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции картина складывается еще более удручающей, заметил сотрудник Института экономики и права Ахра Аристава.

Исходя из того, что энергетическая отрасль стратегическая, которая связана не только с электроснабжением и теплоснабжением, но и с вопросами национальной безопасности, необходимо провести заседание Совета Безопасности, считает он.

По мнению Ахры Аристава, для того чтобы выйти из кризисной ситуации в энергетике, нужно принимать радикальные меры, предусмотреть для этого защитные механизмы в законодательстве. Только в таком случае можно будет соблюсти интересы жителей республики.

"Есть мировая практика, если кто-то нагло ворует электричество, принадлежащее народу, значит, надо вводить в Уголовный кодекс, предоставить дополнительные инструменты силовикам", - говорит он.

Проблемы в энергетике связаны не только с майнерами, незаконное подключение к энергосети не ново. Сейчас, когда Абхазия получает электроэнергию из России, за которую нужно платить, решение вопроса становится еще более актуальным, подчеркнул Аристава.

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800 миллионов киловатт-часов, которые предусмотрены по перетоку, при цене 2,7 рубля за киловатт - это практически два миллиарда 160 миллионов, что для Абхазии – большой долг. Поэтому сейчас необходимо сделать все возможное, чтобы сэкономить, говорит специалист Института экономики и права.

"Я предлагаю собрать Совбез и жестко поставить вопрос, и я уверен, что депутаты также усилят законодательство, если это нужно сделать. Если банк ограбят, есть статья, знают, как действовать, быстро оперативно реагируют, а если грабят "Черноморэнерго", то нет статьи, ну придут, отключат, а дальше что, какие есть полномочия? Другого выхода нет, люди болеют, им тяжело", – отметил он.

При желании вопрос энергетики можно урегулировать за короткий промежуток времени. Сейчас самое главное, чтобы законодательная, исполнительная власть действовали совместно, уверен Аристава.

Проблемы были всегда

Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подчеркнул, что проблемы в области энергетики были всегда, однако они обрели более острый оборот с началом деятельности майнеров.

"Есть требование к правоохранительным органам и "Черноморэнерго", чтобы они более решительно действовали в возникшей ситуации, здесь у нас еще не все так, как хотелось бы", - сказал он.

По словам Шамба, частые отключения электричества в республике связаны с тем, что сети не выдерживают нагрузок, поэтому периодически происходят аварии. В сложных условиях, абхазские энергетики с честью выполняют свой долг, работая круглосуточно.

Исходя из того, что на ИнгурГЭС будут проходить ремонтные работы республика должна оплачивать стоимость перетока электроэнергии из России, поэтому многие проекты по Инвестиционной программе будут урезаться, заметил глава Совбеза.

"Все фермы по добыче криптовалют работают вопреки распоряжениям и указаниям, которые сделаны руководством страны. Совбез законы не издает, но мы тоже настаиваем на том, чтобы принимались более жесткие меры к майнерам", - подытожил Сергей Шамба.

Что думают в Парламенте

Спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, говоря о проблеме, связанной с энергетикой, заметил, что она беспокоит депутатов так же, как и остальную часть абхазского общества.

"Эта проблема очень глубокая и опасная для нашей страны, мы не имеем права относиться к энергосистеме как вздумается. В противном случае республика не сможет развиваться и идти вперед", - подчеркнул он.

По мнению Кварчия, необходимо обнародовать имена майнеров, места нахождения ферм по добыче криптовалют.

"Жители должны знать имена людей, которые крадут электроэнергию, лишая тем самым электричества все остальное население", - говорит спикер.

Он привел доводы майнеров о том, что сначала им разрешили заниматься этой деятельностью, затем запретили, при этом они вложили в этот бизнес свои деньги. Валерий Кварчия считает, что неразрешенность энергетического кризиса может быть связана с тем, что в майнинге криптовалют принимают участие представители власти республики.

"Министр внутренних дел Дмитрий Дбар также говорил, что среди тех, кто занимается майнингом могут быть и депутаты, и министры. Поэтому не удается решить проблему", - говорит Кварчия.

Председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния отметил, что запрет майнинга криптовалют в республике не соблюдается.

"Мы видим, что с этой ситуацией не справляются, нагрузка на сети сохраняется. Наш комитет ранее предлагал, что если нужно усилить законодательство, то есть Кабинет министров, который может предложить меры, какие они видят, так как "Черноморэнерго" находится в их подчинении, они имеют право законодательной инициативы", - подчеркнул парламентарий.

Илья Гуния за то, чтобы незаконное подключение к энергетическим мощностям республики наказывалось вплоть до уголовного преследования.

В среду 20 января на ремонт встала ИнгурГЭС. Гидроэлектростанция не будет работать до конца апреля. Все это время грузинские строители по проекту немецких специалистов будут ремонтировать деривационный тоннель. Работы будут проводиться на наиболее аварийном участке длиной в два с половиной километра.

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