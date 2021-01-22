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Работа таможенной службы на КПП Псоу

Таможенники Абхазии пресекли попытку ввоза оборудования для майнинга

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Майнинг в Абхазии (74)
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Sputnik Абхазия
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Деятельность по майнингу криптовалют запрещена в Абхазии до 1 июня 2021 года распоряжением Кабинета министров, на этот же период запрещен ввоз оборудования для майнинга на территорию республики.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Таможенники Абхазии пресекли попытку ввоза семи единиц майнинг-оборудования на российско-абхазской границе, сообщает Государственный таможенный комитет республики.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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"19 января 2021 в зоне таможенного контроля должностным лицом таможенного поста "Псоу" Государственного таможенного комитета Республики Абхазия было остановлено и досмотрено автотранспортное средство, управляемое гражданином Российской Федерации. В результате проведенного досмотра в багажном отсеке автотранспортного средства было обнаружено незадекларированное и запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга криптовалют в количестве семи единиц", - говорится в сообщении ГТК.

Материалы по данному административному правонарушению переданы в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Темы:
Майнинг в Абхазии (74)

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