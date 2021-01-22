Бжания предложил усилить меры ответственности за незаконную добычу криптовалют

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с депутатами Парламента по ситуации в энергетической отрасли страны и борьбе с незаконной добычей криптовалют.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания предложил усилить меры ответственности за незаконную деятельность по майнингу криптовалют на встрече с депутатами Парламента в пятницу 22 января. Об этом сообщает "Апсныпресс".

Глава государства отметил, что в энергетике сложилась тяжелая ситуация, и меры, которые принимались ранее, должного эффекта не дали: требуется принятие дополнительных мер.

"В понедельник мы внесем в Парламент законопроекты, предусматривающие внесение изменений в том числе и в Кодекс об административных правонарушениях, и просим их поддержать. Предложения касаются усиления мер ответственности за незаконную добычу криптовалют, а именно многократного увеличения штрафных санкций. Законопроекты предусматривают и такую меру, как конфискация оборудования, и, если это потребуется, меру уголовной ответственности", - сказал президент.

Инициатива президента нашла поддержку спикера Парламента Валерия Кварчия.

"Мы в Парламенте, да и весь наш народ, созрели для того, чтобы ужесточить законы против тех, кто игнорирует интересы своего народа и государства. Мы должны быстро и сообща решить этот вопрос, и я думаю, Парламент поддержит ваши законопроекты", - отметил Кварчия.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел встречу с депутатами Парламента для обсуждения ситуации в энергетической отрасли страны и методов борьбы с незаконной добычей криптовалют в пятницу 22 января.