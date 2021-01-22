Бжания заявил о чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли Абхазии

Президент Абхазии Аслан Бжания в эти минуты проводит совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике.

СУХУМ, 22 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В энергетической отрасли сложилась чрезвычайная ситуация, заявил президент Абхазии Аслан Бжания на совещании по вопросам энергокризиса.

Глава государства привел цифры потребления электроэнергии. Согласно им, в 2020 году потребление увеличилось на 21 процент в сравнении с 2019 годом.

Президент сказал, что в районах будут созданы штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии. Если проблему не удастся решить, то придется принимать кадровые решения, отметил он.

Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

Он рассказал, что 22 января провел встречу с представителями Парламента, чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совещание по вопросам энергокризиса

Во встрече принимают участие глава Совбеза Сергей Шамба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, представители городов и районов республики.