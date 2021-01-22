Президент дал неделю на устойчивое снижение потребления электричества

СУХУМ, 22 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Если в течение недели по районам не обозначится устойчивая тенденция на снижение потребления электроэнергии, все главы администраций, начальники милиции, прокуроры получат строгий выговор, а в следующий понедельник - увольнение с работы, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на совещании в пятницу 22 января.

"Всех сразу и быстро. Решение этой проблемы возлагать только на Министерство экономики и МВД неправильно. Все главы администраций сел знают, кто этим занимается, за неделю вы должны ситуацию взять под контроль ", - сказал глава государства.

По его словам, в энергетической отрасли Абхазии сложилась чрезвычайная ситуация.

"Для того чтобы выйти из этого кризиса, нам придется предпринять чрезвычайные меры, я ничего не усугубляю, ситуация именно такая", - подчеркнул глава государства.

По сравнению с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент. В городе Ткурчал и Ткуарчалском районе потребление за год увеличилось на 62 процента, в Очамчыре - на 56 процентов, в Сухумском районе - на 47 процентов, в Гулрыпшском районе - на 31 процент, привел цифры президент.

"В районах создаются штабы, руководить ими и осуществлять общий контроль будут главы районов. В штаб входят начальник милиции, прокурор и энергетик. Сегодня вы приезжаете на свои рабочие места, проводите встречу, соответствующие министры дают поручения своим подчиненным. Проводите первое заседание, после чего докладываете исполняющему обязанности премьер-министра и главе Администрации президента о том, что заседание штаба состоялось", - сказал Бжания.

Президент также поинтересовался у представителя администрации Ткуарчалского района с чем связан существенный рост потребления электроэнергии.

"Каким образом могло произойти такое повышение потребления, население города увеличилось? Введены в эксплуатацию новые промышленные предприятия?" – задал вопрос Аслан Бжания. В ответ заместитель главы администрации Ткурачалского района отметил, что такое повышение, скорее всего, связано с несанкционированными подключениями к энергетическим сетям.

После президент задал такой же вопрос главе администрации Гулрыпшского района Аслану Барателия. В ответ – увеличение потребления произошло только из-за деятельности майнинговых ферм.

"Буквально за последние два дня от электросетей отрезаны восемь майнинговых ферм, такая работа продолжается и сегодня. Я вас уверяю, что к концу недели мы практически избавимся от этих ферм", – сказал он.

Во встрече приняли участие глава Совбеза Сергей Шамба, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, представители городов и районов республики.