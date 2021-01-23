Путь героя: история добровольца Гены Карданова

О том, как доброволец из Кабардино-Балкарии Гена Карданов сумел подбить вражеский танк и взять в плен грузинского летчика Надирашвили, читайте в материале Sputnik Абхазия.

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На помощь к братьям

Отечественная война народа Абхазии началась 14 августа 1992 года, уже на следующий день в республику прибыли первые добровольцы c Северного Кавказа, они встали бок о бок с защитниками республики.

Всего за время боевых действий на помощь Абхазии пришли более двух тысяч человек. Один из легендарных воинов, сложивших голову за свободу республики, – командир боевой группы "Кабарда", Герой Абхазии Владимир Карданов, которого все назвали Гена.

Гена Карданов родился в 1967 году в селении Аргудан Урванского района Кабардино-Балкарии. В родном селе окончил среднюю школу. Затем учился в Старочерекском СПТУ. Работал водителем в совхозе "Красная нива". В начале Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в числе группы добровольцев из Кабардино-Балкарии прибыл в Абхазию.

"Братья абхазы, держитесь, мы, кабардинцы, с вами. Здесь ребята армяне, чеченцы и все поддерживают нас. У нас открытое сердце. Между нами, добровольцами, есть взаимопонимание, мы прислушиваемся друг к другу", — такими были первые слова Гены Карданова, когда давал интервью Абхазскому телевидению во время войны.

Через много лет после войны жена Гены Карданова Асият рассказала в интервью Sputnik о том, что до войны их семья часто приезжала к друзьям в Абхазию, которые живут в селе Приморское.

"У Гены было очень много друзей здесь, как только он услышал о том, что началась война, он сразу же для себя решил, что поедет в Абхазию помогать своим братьям", - вспоминает она.

К началу войны в доме Кардановых росло двое малолетних детей, мальчику было год и шесть месяцев, а дочке всего три месяца. Спустя непродолжительное время после того как Гена Карданов уехал в Абхазию, его супруга решила отправиться за ним.

"Когда член семьи находится в опасности, стремишься уберечь его, и мы вместе с матерью решили вернуть его обратно. Я поехала с маленьким сыном в Абхазию, но он не захотел возвращаться домой, и мы тоже уже поняли, что здесь его товарищи, и знали, что ему уже отступать некуда", - заметила Асият Карданова.

На поле боя

Первый бой на Гумистинском фронте у Гены Карданова был 18 августа, как вспоминал его друг, кавалер ордена Леона Леонид Боджгуа, на поле боя он проявлял мужество и всегда говорил, что живым врагу не сдастся и что у него всегда в запасе есть один патрон.

По словам Боджгуа, он не был удивлен, что одним из первых добровольцев, приехавших защищать абхазский народ, был Гена Карданов.

"17 августа 1992 года Гена впервые появился у реки Гумиста, где ребята рыли окопы. На второй день Гена принял бой на Гумистинском фронте. В этом бою он проявил храбрость и самоотверженность. Он всегда говорил: "Живым не сдамся, всегда храню один патрон". Гена никогда не щадил себя", — вспоминает он.

После освобождения Гагрского района 6 октября 1992 года добровольцы решили создать свою группу, назвали они ее "Кабарда". Командиром единогласно был избран Гена Карданов.

© Фото : из книги Лили Хагба "Их души тают над горами..." Боджгуа о Гене Карданове: рубаха-парень

Подбить танк и захватить пилота

В ноябре 1992 года группа "Кабарда" принимала участие в Шромском наступлении. После неудачного исхода этой операции группу перебросили на Восточный фронт. 30 ноября в бою за село Маркула Гена Карданов получил ранение. Перед январским наступлением бойцы группы "Кабарда" вернулись на Гумистинский фронт.

"Кабардинская группа участвовала в пакуашской операции, где, схватив гранатомет, Гена встал во весь рост, направился на вражеский танк и подбил его. Гена тогда совершил отчаянный поступок, который спас многие жизни", — считает ветеран.

В феврале группой бойцов, в составе которой были и ребята из "Кабарды", был сбит самолет СУ-25 грузинских вооруженных сил.

"Гена Карданов принимал непосредственное участие в операции по захвату пилота Надирашвили. Все его поступки говорят о том, что он был храбрым и мужественным человеком. О том, каким был Гена Карданов, можно говорить вечно. Я не могу привыкнуть к мысли, что он погиб, что нет со мной моих славных друзей", — с сожалением отметил Боджгуа.

Гена Карданов погиб 13 апреля 1993 года от ранения осколком снаряда.

Герой Абхазии Гена Карданов покоится в родном Аргудане. Ежегодно в честь памяти о нем правительства Абхазии и Кабардино-Балкарии проводят международный турнир по вольной борьбе.

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