Освобождение Сухума: главные сражения за столицу

27 сентября 1993 года абхазские войска вышли к центру Сухума, к 15:30 флаг Республики Абхазия развевался над зданием Совмина, столица Абхазии была освобождена.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Операция Абхазской армии по освобождению города Сухум началась 16 сентября 1993 года, уже 27 числа столица Абхазии была освобождена от грузинских захватчиков.

16 сентября началось решающее, стратегическое наступление Вооруженных сил Абхазии с целью освобождения столицы — города Сухум.

Наступательная операция проходила по нескольким направлениям: Ачадаро-Лечкопское, Северное, Маякское.

В победном наступлении были задействованы две мотострелковые бригады полного штата, первая группа наступала фронтально с реки Гумиста с захватом плацдарма.

Также в Сентябрьской операции участвовало подразделение второй бригады в составе пяти батальонов примерно по 300 человек в каждом, и было два батальона Гагрского гарнизона.

В освобождении столицы принимало участие подразделение резервного полка, в целом именно на западном гумистинском направлении было около четырех тысяч бойцов.

16 сентября, около 13:00, абхазские бойцы форсировали реку Гумиста в районе нижнего моста, одновременно шла подготовка наступления на Сухум с севера.

17 сентября абхазские войска вышли к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировали их. Подразделения, прорывавшиеся в город с севера, развивали наступление, и часть из них соединилась с частями войск первого фланга. Были заняты стратегические высоты над городом – Шрома, Каман, Цугуровка, Ахалшени и другие.

19 сентября было захвачено здание штаба бывшего отдельного полка внутренних войск в селе Ачадара, где засел противник.

20 — 21 сентября подразделения Абхазской армии сомкнули кольцо вокруг Сухума.

Наступление Абхазской армии успешно развивалось. Абхазские силы Восточного фронта вышли к реке Кодор и вели методичный обстрел Сухумского аэропорта, через который грузинское командование спешно перебрасывало подкрепление.

22 сентября командование грузинских войск пыталось морским путем доставить в Сухум дополнительные силы, однако абхазские войска не дали такой возможности. Таким образом, противник был лишен возможности переброски живой силы и вооружения в Сухум.

24 сентября абхазские бойцы захватили новые плацдармы в городе, противник отступал, неся большие потери и уничтожая на своем пути все жилые строения.

25 сентября флаг Абхазии развевался над железнодорожным вокзалом столицы, также был освобождена Сухумская гора.

27 сентября 1993 года войска вышли к центу города, и к 15:30 флаг Республики Абхазия водружен на здании Совмина, столица была освобождена.

Руководили операцией по освобождению Сухума – министр обороны, генерал-майор Султан Сосналиев и начальник Генерального штаба Вооруженных сил Абхазии, генерал-майор Сергей Дбар.

В ходе операции по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск, длившейся 12 дней, был разгромлен второй армейский корпус противника до 12 тысяч человек, оснащенный большим количеством бронетехники, артиллерии и авиации.

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