Доработать и принять: как изменится проект бюджета Абхазии на 2021 год

На последнем заседании Парламента Абхазии в 2020 году, 30 декабря, депутаты не приняли проект главного финансового документа – закона "О республиканском бюджете на 2021 год".

О том, какие дополнения планируется внести в документ, в какие сроки должны уложиться Минфин страны и Народное Собрание, читайте в материале Sputnik.

После отклонения проекта бюджета страны на 2021 год его передали комитету Парламента по бюджету для доработки.

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При отсутствии бюджета

Несмотря на то, что главный финансовый документ Абхазии на 2021 год еще не принят, государство выполняет бюджетные обязательства, расходы производятся в штатном режиме. Выплата зарплат, пенсий, пособий и других расходов производится по бюджету прошлого года, который по закону может действовать три месяца нового года. В течение этого срока правительство вносит поправки в проект, затем депутаты Народного Собрания должны принять документ.

Временно исполняющий обязанности премьер-министра, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал, что в соответствии с законом "Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Республике Абхазия" в стране введен режим временного управления бюджетом.

"Закон "О республиканском бюджете на 2021 год" не вступил в силу с начала текущего года. В этой связи в целях обеспечения стабильности бюджетного процесса наше бюджетное законодательство определило механизм и возможность влияния на бюджетные отношения посредством введения временного управления бюджетом", - отметил Владимир Делба.

В соответствии со статьей 98 бюджетного законодательства финансовый орган правомочен проводить бюджетные средства до их получателей в 2021 году, не превышая одной двенадцатой от объема показателей 2020 года, заметил он.

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Владимир Делба подчеркнул, что официально поступающие документы, свидетельствующие о необходимости расходов в 2021 году, рассматриваются оперативно в правительстве, так как бюджет должен быть реализован.

"Это важный документ, в этой связи законодатель тоже установил механизм, при котором бюджет предыдущего года может работать только в течение трех месяцев. Поэтому в ближайшее время будет проведена доработка, будут консультации с профильным комитетом Парламента, вернемся к основным параметрам, и выражаю уверенность в том, что бюджет 2021 года получит законный путь реализации, очень на это надеюсь", - подчеркнул он.

По словам врио премьер-министра, новые расходы ведут к увеличению дефицита бюджета 2021 года, но, несмотря на это, расходы являются обязательными. По его оценкам, к началу следующего месяца главный финансовый документ страны будет доработан и представлен в парламент.

Бюджет 2021 года, отметил Владимира Делба несет социальную значимость, он ориентирован на показатели, которые увеличат доходы граждан страны. В частности, правительство планирует провести мероприятия по повышению зарплат отдельным категориям работникам бюджетной сферы.

"Для каждого бюджетного учреждения есть отдельные объемы финансирования, при этом законодатель ограничивает отдельные виды расходов, которые не должны быть осуществлены. В частности расходы капитального характера, здесь речь о конкретных суммах идти не может, поскольку объемы финансовой помощи учтены в бюджете 2020 года. Соответственно в бюджете 2021 года они иные, параметры 2020 года, по объемам финансовой помощи естественно доводиться не будут", - говорит Делба.

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Парламентарии, помимо прочего, не утвердили бюджет из-за 100 миллионов рублей, которые предусмотрены на сельское хозяйство, однако по ним не прописаны конкретные проекты, и непонятно, на что именно пойдут средства. А также депутаты остались недовольны тем, что бюджет на 2021 год не предполагает увеличения доплат к абхазской пенсии.

"При рассмотрении проекта бюджета на 2021 год, на заседании сессии Парламента, действительно были озвучены инициативы о повышении размера доплат к пенсиям тех граждан, которые не получают пенсии иного государства. В прошлом году такие доплаты были установлены, в текущем году было озвучено предложение повысить эти доплаты со второго полугодия", - подчеркнул Делба.

Он рассказал, что бюджет 2021 года сформирован с учетом дефицита и непростого положения, в котором находится экономика республики. Бюджетные поступления, которые ожидались в 2020 году, не поступили.

"По предварительным данным, бюджетная система за 2020 год не получила порядка 740 миллионов рублей. Именно такая оценка не дает нам возможности сразу принимать решения по увеличению социальных обязательств. Поэтому было предложено к этому вопросу вернуться при достаточно устойчивом исполнении бюджета, и этот вопрос можно будет поднять позже", - говорит глава Минфина.

Что касается поддержки агропромышленного комплекса, реализации программы развития сельского хозяйства, Владимир Делба подчеркнул, что потребностей отрасли гораздо больше, чем предусматривает государственный бюджет на 2021 год.

При этом он добавил, что если депутаты при рассмотрении финансового документа одобрят предложенные объемы поддержки, то это положительно скажется на всем агропромышленном комплексе. Он также отметил, что Минфин будет проводить консультации с народными избранниками.

"Возможно, будут отдельные корректировки, но на взгляд правительства, несомненно, поддержка в этой области необходима масштабная", - подчеркнул Делба.

Отвечая на вопрос, почему в проекте бюджета 2021 года не были прописаны конкретные статьи расходов Министерства сельского хозяйства, глава Минфина заметил, что абхазское законодательство предусматривает согласование программных мероприятий на отдельные виды расходов госбюджета.

"Программа поддержки сельского хозяйства разработана, она прошла все согласования на всех уровнях органов исполнительной власти, министерствами и сейчас готовится к принятию. Дело в том, что отдельные проекты будут рассматриваться при их реализации, основные критерии и подходы к претендентам на получение средств в этой программе прописаны", - говорит он.

Делба подчеркнул, если программа поддержки сельского хозяйства начнет действовать, то она будет работать с учетом общих целей, отраженных в документе.

На заседании Парламента депутаты предложили направить бюджетные средства на ремонт высоковольтной линии Ачгуара. Комментируя данное предложение, врио премьер-министра, министр финансов отметил, что в первом квартале года необходимо провести ремонтные работы.

"Дело в том, что предусматривать в бюджете расходы при отсутствии надежных источников финансирования – невозможность реализовать эти меры. В этой связи правительством были проведены переговоры, консультации с нашими коллегами из России по перераспределению объемов средств Инвестпрограммы на текущий год, непосредственно связанных с капитальным ремонтом линии электропередач", - сказал он.

Владимир Делба заметил, что в настоящее время ведется работа над внесением новых параметров бюджета на 2021 год, дается оценка обоснованности расходов. Планируется увеличить расходы на повышение размера доплат академикам, членам-корреспондентам Академии наук Абхазии, лауреатам государственных премий. По этому поводу готовится правительственное решение, и эти публичные обязательства будут выполнены, сообщил он.

"Кроме того, в соответствии с законодательством должно быть проведено мероприятие по внедрению автоматизированной судебной информационной системы. Здесь тоже законодатель обратил на это внимание, мы получили необходимые документы, идет проверка обоснованности, рассчитывается потребность, и, вероятно, эти расходы будут предусмотрены в бюджете 2021 года", - сказал Владимир Делба.

Также дополнительные средства будут предусмотрены на защиту здоровья населения от коронавирусной инфекции, кроме того, система здравоохранения получит дополнительную поддержку, в частности для повышения эффективности работы Республиканской санитарно-эпидемиологической службы. Будет приобретено дополнительное оборудование для увеличения проведения исследований.

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По этим направлениям Правительство проводит детальную проработку обоснованности расходов, так как необходимо четко понимать источники финансирования, заметил глава Минфина.

Владимир Делба также сообщил, что по предварительным оценкам, бюджет вырастет более чем на 20 миллионов рублей в сравнении с проектом документа, который был предложен на рассмотрение Парламенту ранее.

"Мы должны увидеть стабильные и надежные источники финансирования. Пока мы определили увеличение размера дефицита. Поэтому хотим предложить именно такой подход. Как правило, с учетом исполнения бюджета в более поздние сроки, обратно вернуться к бюджету путем внесения в него изменений. Может быть проведена оптимизация отдельных расходов, может определится ключевая приоритетность расходов, тогда мы можем говорить более подробно о сокращении дефицита и об источниках финансирования этого дефицита", - проинформировал он.

Общий объем доходов республиканского бюджета согласно проекту закона "О Республиканском бюджете на 2021 год" предусматривался в сумме 8 502 030,1 тысяча рублей, расходов – 8 625 206,8 тысяч рублей, дефицит – 123 176,7 тысяч рублей. Общий объем Государственного бюджета Республики Абхазии по доходам - 10 589 866,7 тысяч рублей, по расходам – 10 713 043,4 тысячи рублей. Дефицит Государственного бюджета – 123 176, 7 тысяч рублей.