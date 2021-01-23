Началась регистрация кандидатов на обучение в вузах России

В 2020 году в вузы России по линии Россотрудничества поступили пятьдесят абитуриентов из Абхазии.

СУХУМ, 23 янв - Sputnik. Регистрация для кандидатов на обучение в России по квотам, предоставляемым Абхазии, открылась 20 января и завершится 20 февраля, об этом сообщило представительство Россотрудничества в республике.

Отмечается, что все претенденты должны успеть пройти регистрацию на сайте до 20 февраля, иначе они не смогут принять участие в отборочной кампании 2021-2022 учебного года.

При этом достаточно будет только зарегистрироваться, подавать заявку не нужно. Время и порядок подачи заявки на квоту будет определен после получения плана приема с перечнем направлений подготовки.

Как ранее отмечал глава Россотрудничества Евгений Примаков, квоты на обучение иностранных студентов, в том числе абхазских, в России возрастут. Сейчас программа рассчитана на 15 тысяч бюджетных мест, к 2023-2024 году их станет в два раза больше.

В прошлом году Абхазии было выделено 50 квот на обучение. Отборочная кампания проходила в онлайн-формате. Для участия в ней зарегистрировались 384 абитуриента из Абхазии. Однако фактически приняли участие всего 118 человек.

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