Снизить потребление электроэнергии: как выполняется поручение президента

Аслан Бжания дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов. Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.

О том, какие меры предпримут штабы для снижения потребления электроэнергии, читайте в материале Sputnik.

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Сухум

Вечером 22 января глава администрации подписал распоряжение "О создании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют в Сухуме". В распоряжении уточняется, что оперативный штаб будет ежедневно проводить совещания для планирования стратегий. Каждый день сведения о проделанной работе будут направлять в администрацию президента Абхазии и Кабинет министров.

Сухумский район

По словам главы Сухумского района Алхаса Читанава, борьба с криптофермами началась еще два месяца назад, оборудование по добыче криптовалют отключают ежедневно. Однако он отмечает, что проблемным остается частный сектор, так как оборудование для добычи криптовалют жители района унесли по домам, где продолжили его эксплуатировать, вопреки запретам.

"Криптофермы выключены, аппараты унесены по домам, проблема - в частном секторе, там происходит катастрофа. Оборудование стоит, в буквальном смысле, через дом, десятками штук. Мы ходим по домам, как ходили, так и продолжаем ходить и просить, чтобы не включали, но это, как мы видим, не работает", - отметил он.

Гулрыпшский район

Глава Гулрыпшского района Аслан Барателия рассказал, что оперативный штаб уже собран и будет работать круглосуточно. В районе четыре подстанции, одну из них будет курировать сам глава, а остальные три - его заместители. По словам Барателия, если раньше в Гулрыпсшком районе опечатывали незаконно подключенное к электросетям оборудование, то сейчас провода обрезаются. Глава района сообщил, что за последние два дня в районе отключено восемь криптоферм.

По мнению Барателия, если Парламент утвердит в Кодексе об административных правонарушениях штраф в размере полутора миллионов за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии, это значительно облегчит работу по отключению майнинг-ферм.

Очамчыра

Работа штаба началась и в Очамчырском районе, глава поручил главам сел проводить работу по снижению потребления электроэнергии. Для снижения уровня потребления электроэнергии в районе также был введен график веерных отключений.

Отключение электроэнергии в Очамчырском районе будет осуществляться по следующему графику:

с 11:00 до 13:00 – подстанция Город-1,

с 19:00 до 21:00 – подстанция Город-2,

с 03:00 до 05:00 – подстанция Город-3,

с 13:00 до 15:00 – Чайфабрика,

с 21:00 до 23:00 – Полигон,

с 05:00 до 07:00 – Баслаху и Река-Покуаш,

с 15:00 до 17:00 – Атара-Абхазская,

с 23:00 до 01:00 – Порт 1,

с 07:00 до 09:00 – Хлебзавод, Порт-4, Порт-2 и Гуада,

с 17:00 до 19:00 – Моква ввод-1,

с 01:00 до 03:00 – Москва ввод-2,

с 09:00 до 11:00 – Лабра, Адзюбжа, Кутол.

Ткуарчал

В состав Ткуарчалского оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют вошли 13 человек, он будет работать ежедневно. По поручению президента, потребление электроэнергии в районе должно снизиться на пять мегаватт в день. Как отметил замглавы администрации Ткуарчалского района Виталий Квициния, им уже удалось снизить потребление на восемь мегаватт в день.

"До этого дня мы употребляли 31 мегаватт, президент поручил снизить потребление на пять мегаватт, то есть до 28 в день, а мы опустили до 23 мегаватт", - уточнил Квициния.

По его словам, работы по отключению незаконно подключенных к электросетям криптоферм велись и раньше, но количество потребляемой энергии в сутки не фиксировалось.

Гал

В Гале в состав оперативного штаба вошло четыре человека, в том числе прокурор района и начальник ОВД по Галскому району. Оперштабу поручено проводить совещания для планирования стратегии ежедневного в начале и в конце рабочего дня, а также составлять выездные акты о проделанной работе.

Согласно распоряжению главы района, поручено открыть горячую линию с указанием контактов для обращения граждан. Копия протокола о проделанной работе оперштаба ежедневно будет направляться руководителю администрации президента.

Гудаута

В Гудаутском районе для снижения потребления электроэнергии введен график веерных отключений. По словам пресс-секретаря РУП "Черноморэнерго" Алхаса Гагулия, время отключения каждой распределительной линии прописано не жестко, и оно может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону.

Гагрский район

Глава Гагрского района Юрий Хагуш рассказал, что поручение Аслана Бжания выполняется, и он лично принимает участие в отключении оборудования по незаконной добыче криптовалют. С вечера 22 января удалось отключить 11 криптоферм. Работа оперштаба будет идти ежедневно, в дальнейшем планируется ввести график отключения электроэнергии в Гагрском районе.

"График веерных отключений придется вводить, потому что отключая (оборудование для добычи криптовалют - ред.), мы все равно не уложимся в те рамки, которые нам установили", - отметил Хагуш.

Президент поручил снизить потребление электроэнергии в Гагрском районе на 17,5 мегаватт в день, зимой 2020 года Гагрский район потреблял 115 мегаватт ежедневно.

Президент Абхазии 22 января провел встречу с представителями Парламента, с тем чтобы ввести штрафы и уголовную ответственность для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей, законодательная инициатива о том, чтобы в Кодексе об административных правонарушениях будет представлена в Парламенте в ближайший понедельник.