Районные штабы и МВД за сутки отключили 37 майнинг-объектов общей мощностью 23 МВт

По поручению президента Абхазии в районах республики созданы штабы, работа которых направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов.

СУХУМ, 25 янв - Sputnik. Cотрудники городских управлений и районных отделов внутренних дел МВД Абхазии совместно с представителями оперативных районных штабов по противодействию незаконной деятельности ферм по добыче криптовалют 24 января выявили и отключили 37 майнинг-объектов общей мощностью 23 мегаватт, сообщается на сайте МВД.

В Гудаутском районе за прошедшие сутки выявлено девять объектов по добыче криптовалют, общая мощность незаконного электропотребления которых составила более четырех мегаватт. В результате рейдовых мероприятий обесточены криптофермы, расположенные в частных домовладениях в селах Дурипш, Абгархук, Отхара, Бармыш и Приморское, также отключена майнинг-ферма на территории пивоваренного завода в селе Отхара.

Ранее в Гудауте и Гудаутском районе была приостановлена деятельность 20 объектов по добыче криптовалют общей мощностью потребляемой электроэнергии более семи мегаватт. В том числе криптоферма на 1600 устройств, расположенная в селе Лыхны на территории чайной фабрики, 630 майнинг-устройств на территории Авторемонтного завода в городе Гудаута и на предприятии по переработке щебня в селе Хипста, а также 17 объектов в частном секторе.

Еще девять объектов выявлено и в Сухумском районе. Отключены от энергосети кабели, питающие электричеством частные криптофермы в селах Гумиста и Нижняя Эшера, майнинг-оборудование на территории коммерческого предприятия "Абхазская Метизная Компания", на территории авторынка в селе Гумиста, "Лесхоза" и конно-спортивного клуба. МВД отмечает, что в Сухрайоне были проверены и ранее опломбированные майнинг-объекты. Так, в селе Гумиста в нарушении наложенного запрета работала криптоферма на территории свадебного зала "Гумиста". Теперь трансформатор этого объекта полностью обесточен. В результате проведенной работы за прошедшие сутки мощность потребления электроэнергии в Сухумском районе снижена до 6.5 мегаватт.

В Сухуме выявлено и обесточено шесть незаконных подключений к городской энергосети мощностью порядка 0.5 мегаватт. Остановлена работа шести криптоферм, расположенных на территории Молзавода по улице Титова в городе Сухум, на чердаке ООО "Сухумское рыболовное хозяйство" по улице Адлейба, в ресторане "Басла", а также в гараже и подсобных помещениях частных домовладений.

В Гулрыпшском районе 24 января обесточены еще три криптофермы общей мощностью энергопотребления порядка двух мегаватт. Это два объекта в селе Уарча, расположенные в лесном массиве и на приусадебном участке частного домовладения, и одна майнинг-ферма в селе Мачара.

Энергопотребление в Очамчырском районе снижено за прошедшие сутки на 10 мегаватт. В Очамчыре прекращена деятельность двух объектов – криптоферма, расположенная вблизи установки городского водоснабжения на территории бывшей ГСМ базы, и в районе чайной фабрики на территории спирт-завода. Три криптофермы обесточены в селе Кындыг – объект в районе птицефабрики, у горячего источника и в частном домовладении. В селе Кутол выявлены также три действующих объекта, которые отключены от энергосети, и две криптофермы в ходе проверки отключены в селе Тоумыш и Лашкиндар Очамчырского района.

В Ткуарчалском и Галском районах сотрудниками РОВД ведется системный мониторинг ранее закрытых майнинговых объектов.

Ранее сообщалось, что за сутки с 23 по 24 января МВД обесточило криптофермы общей мощностью около 25 мегаватт.

В пятницу 22 января президент Абхазии поручил создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии до показателей 2019 года плюс пять процентов.

В ближайшее время Парламент республики рассмотрит законодательную инициативу, предложенную президентом, о введении штрафов и уголовной ответственности для майнеров. Штраф за один мегаватт незаконного потребления электроэнергии составит примерно полтора миллиона рублей.