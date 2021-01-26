Бжания: деятельность энергетиков будет подкреплена законом

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание с гендиректором "Черноморэнерго" Михаилом Логуа по ситуации с незаконным потреблением электроэнергии и деятельностью майнинговых ферм в республике.

СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование. Об этом он сообщил на совещании в "Черноморэнерго" во вторник 26 января.

Глава государства подчеркнул, что отныне деятельность энергетиков будет подкреплена законом.

Гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал, что данные, которые ведомство получило к 26 января, показывают снижение потребления электричества по всей республике. За два дня работы специалистов "Черноморэнерго" было отключено оборудования на 50 мегаватт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Совещание Аслана Бжания с Михаилом Логуа в "Черноморэнерго"

"Это хорошая тенденция, но есть опасение, что если работа не будет носить постоянный характер, то вновь приступят к незаконному подключению", - добавил он.

По словам Логуа, на сегодняшний день суточное потребление составляет 9,8 миллионов киловатт час, в то время как до совещания президента в пятницу 22 января показатели составляли 11,8 миллионов киловатт часов,что намного выше стандартных показателей за прошлые годы.

Бжания обратил внимание на то, что среди населения бытует мнение о том, что уменьшение нагрузок на электричество происходит за счет веерных отключений. Логуа отметил, что веерных отключений в республике нет, они происходят только по факту перегрузок фидеров.

Также Аслан Бжания напомнил, что в пятницу 29 января наступает день "X" по кадровым вопросам в районах. Он попросил Михаила Логуа согласовывать данные, которые они получают из районов, с главами администраций, так как "ответственность за эту деятельность носит персональный характер".