Бжания: деятельность энергетиков будет подкреплена законом

СУХУМ, 26 янв - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии отправил в Парламент законопроект, который предусматривает возможность конфискации майнинговых аппаратов и привлечение к уголовной ответственности за их незаконное использование. Об этом он сообщил на совещании в "Черноморэнерго" во вторник 26 января.
Глава государства подчеркнул, что отныне деятельность энергетиков будет подкреплена законом.
Гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа рассказал, что данные, которые ведомство получило к 26 января, показывают снижение потребления электричества по всей республике. За два дня работы специалистов "Черноморэнерго" было отключено оборудования на 50 мегаватт.
"Это хорошая тенденция, но есть опасение, что если работа не будет носить постоянный характер, то вновь приступят к незаконному подключению", - добавил он.
По словам Логуа, на сегодняшний день суточное потребление составляет 9,8 миллионов киловатт час, в то время как до совещания президента в пятницу 22 января показатели составляли 11,8 миллионов киловатт часов,что намного выше стандартных показателей за прошлые годы.
Бжания обратил внимание на то, что среди населения бытует мнение о том, что уменьшение нагрузок на электричество происходит за счет веерных отключений. Логуа отметил, что веерных отключений в республике нет, они происходят только по факту перегрузок фидеров.
Также Аслан Бжания напомнил, что в пятницу 29 января наступает день "X" по кадровым вопросам в районах. Он попросил Михаила Логуа согласовывать данные, которые они получают из районов, с главами администраций, так как "ответственность за эту деятельность носит персональный характер".