Часть Абхазии осталась без света из-за ремонта на "Сухум-1"

Ранее "Черноморэнерго" предупреждало, что в республике будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками на энергосистему страны.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Сухум, Сухумский район и восточная часть Гудаутского района остались без света с 12:30 до 13:30, сообщает "Черноморэнерго".

Подача электроэнергии остановлена в связи с работами на подстанции "Сухум-1".

5 декабря из-за пожара на подстанции Сухум-1 без электричества осталась вся столица. В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

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