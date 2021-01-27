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Часть Абхазии осталась без света из-за ремонта на "Сухум-1"

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (316)
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Sputnik Абхазия
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Ранее "Черноморэнерго" предупреждало, что в республике будут вводиться ограничения на подачу электроэнергии в связи с возросшими нагрузками на энергосистему страны.

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Сухум, Сухумский район и восточная часть Гудаутского района остались без света с 12:30 до 13:30, сообщает "Черноморэнерго".

Подача электроэнергии остановлена в связи с работами на подстанции "Сухум-1".

5 декабря из-за пожара на подстанции Сухум-1 без электричества осталась вся столица. В результате пожара выгорели 16 отходящих фидеров (распределительных линий - прим.), две секционные и четыре вводные ячейки.

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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (316)

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