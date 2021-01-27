Российские ветеринары проведут стерилизацию собак в Гудауте

СУХУМ, 27 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Ветеринары из Новосибирска проведут акцию по стерилизации домашних собак со скидкой и бесплатно бездомных собак в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.

"Четверо ветеринаров этой организации чаще всего проводят эти акции в Новосибирске, где расположен их офис и в Индии. Руководитель проекта "Сибирь-Индия" София Асоченко написала мне в соцсетях еще в прошлом году, что они готовы рассмотреть возможность проведения такой акции в Абхазии, так как видят в интернете, в каком положении мы находимся в контексте бездомных собак. Она также сказала, что в Индии с этим вопросом тоже ужас и, судя по всему, Абхазия не особо ей уступает", - отметила Пилия.

Она уточнила, что эту акцию планировали провести в ноябре 2020 года, но из-за пандемии ее пришлось отложить. Сейчас, когда ситуация немного стабилизировалась, решили осуществить этот проект в Гудауте. Акция будет проходить с 23 февраля и продлится две недели по будням. За это время российские ветеринары рассчитывают успеть прооперировать около 130 бродячих и домашних собак.

"Когда мы обсуждали размер оплаты для хозяйских собак, я сказала им, что сейчас у нас в стране финансовый кризис и люди не смогут оплачивать стерилизацию по весу животного. Обычно эта операция стоит две тысячи рублей для собак весом до 20 килограммов, свыше этого веса - две с половиной или три тысячи рублей. Поэтому лучше установить фиксированную ставку в пределах одной тысячи рублей. Они согласились", - рассказала Пилия.

Российских ветеринаров бесплатно примут в одной из Гудаутских гостиниц, владельцы которой также активно участвуют в работе по спасению животных. Они выделили врачам помещение для проведения операций, добавила она. По примерным подсчетам Пилия, в год одна собака может родить до десяти щенят и стерилизация 130 животных позволит избежать появления на свет около 1300 собак, большую часть которых нерадивые хозяева просто выбрасывают на улицу.

Пилия также подчеркнула, если удалось бы провести подобную акцию несколько лет назад, то общее количество бездомных животных в Гудауте было бы в разы меньше.

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