Пушистые "кинозвезды" и модель из Пицунды: как прошел год для фонда "Багира"

Сотрудники фонда защиты животных "Багира" за четыре года работы пристроили более 700 бездомных собак из Абхазии в десятках стран мира.

СУХУМ, 6 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Сто одну бездомную собаку из Абхазии удалось пристроить гагрскому фонду защиты животных "Багира" в 2020 году, одна из них стала "моделью" крупной компании по производству одежды, подвела итоги работы за минувший год руководитель фонда Саида Отырба.

"Двум собакам мы нашли дом в Абхазии, еще 91 в городах России, шесть в Германии, по одной в Израиле и Латвии. Наша бездомная Линда из Пицунды, которая сейчас живет в Москве, снялась в рекламе компании "InCity". У этой собаки очень тяжелая судьба и мы никогда не могли представить, что все так повернется", - поделилась Отырба.

© Foto / incity_official Подопечная фонда "Багира" снялась в рекламе

По ее рассказу, Линда едва выжила на улицах курортного города страны. Впервые Саида встретила эту собаку несколько лет назад, и животное было в тяжелом состоянии.

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"Когда я по работе была в Пицунде, увидела очень худую собаку с грыжей на теле. Она несла черствый хлеб в пасти. Хотела ее подкормить, но она ко мне не подошла. Я проследила за ней и увидела, что она понесла хлеб своим щенкам. Я сделала о ней пост в соцсетях, на который откликнулся наш волонтер из Санкт-Петербурга, которая согласилась помочь с материальными расходами, но когда мы приехали ее забирать, к нам подошел один из местных ребят и сказал, что эту собаку кормят его рабочие и не разрешил нам ее забрать", - рассказала Отырба.

Спустя два года Саида и Линда снова встретились на улицах Пицунды. Состояние здоровья животного стало еще хуже, а грыжа переросла в саркому. Волонтеры в этот раз не стали ждать чьего-то одобрения и увезли собаку с собой. Ей сделали операцию в одной из Дагомысских ветеринарных клиник, откуда она сбежала. Линду искали два месяца, и нашли на местном рынке. После всех этих испытаний бездомной собаке из Абхазии все же удалось найти хозяев.

Свою минуту славы также получили еще четыре собаки из приюта "Топа" Саиды Отырба. Они снялись в фильме по произведению Фазиля Искандера "Детство Чика". Еще один питомец фонда защитных животных – Фаня из Гагры, который несколько недель бродил по улицам с перетянутой проволокой вокруг живота, что не осталось без последствий для его здоровья, наконец, обрел дом. Теперь он живет в Германии.

© Foto / Саида Отырба Подопечная фонда "Багира" Мила и ее хозяйка

Весной прошлого года из-за пандемии коронавируса граница между Абхазией и Россией была закрыта до августа. Отырба отметила, что в этот период появились дополнительные сложности с отправкой подопечных к новым хозяевам за пределы страны, но работа не останавливалась.

"В этом деле нам помогал мой коллега по туристической компании, который на своей фуре перевозил наших собак. То есть, у нас полной остановки этой работы не было, но ограничения, конечно же, отодвинули графики. После открытия границы, всех кого ждали, мы успели отправить до конца года", - сказала Отырба.

В 2020 году подписчики фонда "Багира" запустили проект "Нам по пути" для сбора средств в помощь бездомным собакам Абхазии. К середине ноября было собрано полтора миллиона рублей. На эти деньги был куплен дом в селе Сальма Гагрского района, который будет служить местом для передержки собак.

Зоозащитники из Гагры также в минувшем году выиграли грант от благотворительного фонда "Амшра" в размере 400 тысяч рублей. Эти средства будут направлены на стерилизацию ста бездомных собак, обитающих в черте города Гагра, села Бзыбь, Цандрипша и Рицинского нацпарка.

Несмотря на все успехи и достижения, 2020 год не был безоблачным. Отырба с сожалением рассказала, что одна из ее подопечных по прозвищу Леся, которую она подобрала в Гагре раненной и пристроила в Москве, испугавшись взрывов петард в предновогодние дни, убежала от хозяина во время прогулки и попала под автомобиль.

Фонд защиты животных "Багира" был создан в Абхазии в 2016 году, спустя два года в селе Сальма Гагрского района открылся приют для собак "Топа". За это время сотрудники фонда пристроили более 700 собак из республики в регионах России, Европе, США, Канаде.