Около 30 ферм по добыче криптовалюты выявили в Сухуме за четыре дня

СУХУМ, 27 янв - Sputnik. Около 30 незаконных ферм по добыче криптовалюты было выявлено сотрудниками СУЭС и представителями администрации Сухума в период с 23 по 26 января, сообщается на сайте администрации столицы.

"Каждый день проводятся мероприятия по установлению, выявлению и отключению от электросети майнеров. Повторные подключения не выявлены. Провели посписочно как подворовые, так и поквартирные обходы. На момент проверки выявленных ферм не было. За период времени с 23 по 26 января отключено более 1000 аппаратов. Убедительная просьба к жителям города Сухум отнестись к данному вопросу с максимальной ответственностью, просим всех отключить свои фермы во избежание перезагрузок электросетей", - сказал и.о. начальника УВД Сухума Астамур Хагуш на очередном плановом совещании оперативного штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалюты.

Глава администрации Сухума Беслан Эшба отметил, что, по данным "Черноморэнерго", на вечер 26 января в столице удалось на 11,2 мегаватта снизить потребление электроэнергии.

"В первые дни работы, когда оперативный штаб только приступил к выявлению криптоферм, было сокращение на 2 мегаватта, после первого заседания штаба - на 8,6 мегаватта, и вот уже на вчерашний вечер - 11,2 мегаватта. Это существенное сокращение. Те контрольные цифры, на которые мы вышли за эти дни, необходимо их сохранить. Я хочу, чтобы правильно поняли, никто не гонится за теми, кто что-то начал добывать. Дело в том, что на сегодняшний день в стране ограничения, и их надо придерживаться. Контроль и учет расходования электроэнергии, установка приборов учета должны быть главным вопросом и в будущем, в перспективе", - сказал Эшба.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия подтвердил, что с начала работы оперштаба значительно снизились нагрузки на энергосети. Он заверил, что все направления, на которых повышаются нагрузки, находятся под контролем и отслеживаются.

"Вчера по указанию Беслана Эшба начали отрабатывать трехфазные подключения по улице Титова. Обнаружили частные дома, которые были подключены к трехфазному электроснабжению без соответствующих приборов учета по расходу электроэнергии. Отключили их. Остался еще один объект, который был опечатан, но доступа к нему не было, мы только обесточили и опечатали. Думаю, в скором времени появится владелец,и у нас будет возможность осмотреть, что у него внутри помещения. Работа идет постоянная", - сказал Джинджолия.

Трехфазные подключения были обнаружены и на улице Черкесской, куда, по словам инспектора Энергонадзора Саида Куджба, выехала бригада и обошла все частные дома. "Обошли все дома. В одном доме было обнаружено три оборудования, в другом доме – два. В третьем доме увидели, что подходят три фазы незаконного подключения, но хозяев не было, и мы не смогли попасть во двор. По факту мы не знаем, там находиться оборудование или нет. Дальше будем работать", - сказал Куджба.

Замглавы города, руководитель энергетической комиссии при администрации Леон Кварчия рассказал, что на совещании с руководством СУЭС и приглашенными извне специалистами был обсужден предварительный проект и предложена предварительная схема учета и отпуска электроэнергии.

Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание, посвященное вопросам энергетического кризиса в республике, 22 января. Глава государства дал поручение создать в районах республики штабы, работа которых будет направлена на снижение потребления электроэнергии.

Согласно данным, которые привел Бжания, в сравнении с 2019 годом, в 2020 году потребление электроэнергии увеличилось на 21 процент.

Если проблему не удастся решить, то будут приниматься кадровые решения, отметил он. Первые результаты должны быть достигнуты в течение одной недели, подчеркнул Бжания.