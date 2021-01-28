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Бжания назвал сроки начала работы аэропорта в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20210128/1031717894/Bzhaniya-nazval-sroki-nachala-raboty-aeroporta-v-Sukhume.html

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Абхазскому телевидению оценил перспективы открытия Сухумского аэропорта.

СУХУМ, 28 янв – Sputnik. Для Абхазии очень важно, чтобы заработал Сухумский аэропорт, и он заработает не позднее 2024 года, заявил в эфире Абхазского телевидения президент республики Аслан Бжания.

"В две недели один раз проходит совещание в Министерстве транспорта России, сюда уже неоднократно приезжали специалисты из Минтранса, приезжали потенциальные инвесторы, этот проект будет запущен. Там будут работать более одной тысячи человек", - подчеркнул глава государства.

Бжания также заметил, что задачу по запуску аэропорта нельзя решить за один день, однако работа в этом направлении будет продолжаться, и проект будет реализован.

"Такая задача будет поставлена перед правительством, положительное решение этой задачи будет определять судьбу этого правительства. Если эта задача в 2024 году не будет решена, нам незачем сидеть в этих кабинетах", - сказал президент.

Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабинет министров Абхазии 26 июля 2019 года. Этот статус предполагает возможность совместного базирования гражданской и государственной (военной, пограничной, таможенной, иной для осуществления государственной функции) авиации.

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