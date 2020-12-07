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Такие обстоятельства: Эшба о профессии и перспективах открытия сухумского аэропорта

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20201207/1031415693/Takie-obstoyatelstva-Eshba-o-professii-i-perspektivakh-otkrytiya-sukhumskogo-aeroporta.html

7 декабря Международный день гражданской авиации. Директор Международного аэропорта "Сухум" имени В. Г. Ардзинба, летчик, Герой Абхазии Вячеслав Эшба в эфире радио Sputnik рассказал о профессии и перспективах возобновления работы аэропорта.

Радио
Такие обстоятельства: Эшба о профессии авиатора и перспективах открытия сухумского аэропорта

Вопрос возобновления работы сухумского аэропорта поднимался не раз за последние десятилетия, но конкретного решения так и нет из-за ряда проблем, отмечает директор аэропорта Вячеслав Эшба.

"Решить вопрос не получается. Во-первых, из-за политической проблемы (Абхазия не признана мировым сообществом - прим.), а также из-за экономики. Требуются определенные капитальные вложения. С такой политикой, когда за использование воздушного пространства будут возникать проблемы в международном плане, инвестор осторожно ведет себя. На сегодня есть только неутвержденный план по реконструкции, модернизации аэропорта. Если инвестор будет вкладываться, то должен быть утвержден такой план с его стороны и правительством", - сказал Эшба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Говоря о сложившейся ситуации и сегодняшних буднях абхазских летчиков, он заметил, что они работают в ожидании лучших времен.

"Хочется жить, а не дают. Как вы думаете, легко? Люди, которые работали еще в советские времена, работают безвозмездно и сегодня. В авиацию попадают не случайные люди, и уходить тоже не хочется. Есть такое понятие, как любовь к небу", - заметил Эшба.

Подробности в аудиофайле.

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 декабря Международным днем гражданской авиации и настоятельно призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) объявила этот День в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации и их расширения.

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