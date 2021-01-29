Бжания сказал, сколько денег нужно для безаварийной работы абхазской энергетики

По информации президента Абхазии Аслана Бжания, с 2017 года в развитие энергоотрасли республики ежегодно вкладывалось 215 миллионов рублей.

СУХУМ, 29 янв – Sputnik, Асмат Цвижба. Для того чтобы энергетическая отрасль в Абхазии работала в безаварийном режиме и обслуживала экономические потребности, нужно вложить в нее около 21 миллиарда рублей, сказал президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами первого созыва Парламента республики 29 января.

По его словам, с 2017 года в энергоотрасль Абхазии было вложено 862 миллиона.

"Если идти дальше такими темпами, то нам потребуется более 90 лет. Это утопичная история и такой путь нас не устраивает. Сейчас идет работа над серьезным документом, эти цифры будут актуализированы, 21 миллиард рублей был посчитан по ценам 2016 года. Осенью приезжали специалисты из Министерства энергетики России и занимались актуализацией цифр. Документ предусматривает определенные сроки до 2026 года", - добавил Бжания.

Глава государства подчеркнул, что Россия оказывает Абхазии помощь в плане привлечения инвесторов в энергетическую отрасль на государственно-коммерческой основе.

"Мы будем идти по такому пути, но нам придется принимать не очень популярные меры. С 2012 года тариф на электричество не менялся, он составляет 40 копеек, и мы собираем 50 процентов от этого тарифа. Наш тариф должен быть примерно 1,60 копеек, но мы даже не можем собрать 40 копеек. Не можем собрать, потому что не установлены приборы учета потребления электроэнергии, а чтобы обеспечить такими устройствами все точки потребления, нам нужна колоссальная сумма денег", - сказал он.

Также Аслан Бжания предположил, что на следующей неделе Парламент Абхазии рассмотрит законопроекты, которые предусматривают наказание за незаконное потребление электроэнергии и использование аппаратов по добыче криптовалюты.

Президент Абхазии провел встречу с депутатами "золотого" созыва Парламента Абхазии в пятницу 29 января. На встрече были обсуждены вопросы из сферы обороны республики, ситуация с распространением коронавирусной инфекции и проблемы энергоотрасли.